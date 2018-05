Äänipommi räjähti ministeri Virolaisen vieraillessa palestiinalaiskoulussa

Palestiinalaiskoululaisia vastaan kohdistettu äänipommi räjähti ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolaisen (kok.) vieraillessa paikallisessa koulussa Nablusissa, Länsirannalla. Ministerin erityisavustajan Juha Kirstilän mukaan delegaatio oli koulun kirjastossa kuuntelemassa oppilaiden ja opettajien esitelmiä siitä, millaista koulunkäynti voi olla miehitetyllä Länsirannalla.

Paikan päällä ollut Kirkon ulkomaanavun hallinnoiman Eappi-ohjelman ihmisoikeustarkkailija Emmi Kemppainen kertoo STT:lle, että delegaation vierailun aikana oppilaat olivat tekemässä kokeita. Kun viimeiset koululaiset olivat lähtemässä koulusta, Israelin sotilaat heittivät äänipommin oppilaita kohti, Kemppainen kertoo. Äänipommi on omenan kokoinen räjähde, joka ei aiheuta fyysistä vahinkoa, mutta sen kova ääni on pommin kaltainen.

Kemppaisen mukaan äänipommit ovat palestiinalaisten oppilaiden tavallista koulupäivää.

– Tämä on hyvin erilainen koulunkäyntimaailma kuin Suomessa, Kemppainen kommentoi.

Edistämässä Israelin ja Suomen kauppaa



Ulkoministeriön tiedotteen mukaan Virolainen on matkustanut Israeliin, Palestiinalaisalueille ja Jordaniaan ”tutustumaan alueen humanitaariseen tilanteeseen sekä vahvistamaan Suomen kauppasuhteita ja kahdenvälistä yhteistyötä”.

Israelissa ministerin tarkoitus on edistää Suomen ja Israelin kaupallista yhteistyötä. Israel on Suomen kolmanneksi suurin kauppakumppani Lähi-idässä.

Matkallaan ministeri Virolaisen on tarkoitus viedä viesti Suomen tuesta kahden valtion ratkaisulle ja Palestiinan valtionrakennukselle.

Äänipommi ei vaikuttanut ministerin vierailun ohjelmaan. Päivän ohjelma jatkui palestiinalaisten finanssi- ja opetusministerien tapaamisella, erityisavustaja Kirstilä kertoo.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

