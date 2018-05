Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo ja korkea-arvoinen pohjoiskorealainen kenraali Kim Yong-chol ovat aloittaneet tapaamisensa New Yorkissa. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP, jonka toimittaja näki Pompeon ja kenraali Kimin saapuvan peräjälkeen New Yorkissa sijaitsevaan rakennukseen.

Kenraali on korkea-arvoisin Yhdysvalloissa vieraileva pohjoiskorealainen sen jälkeen, kun varamarsalkka Jo Myong-rok tapasi presidentti Bill Clintonin vuonna 2000.

STT