AFP: Yhdysvallat tyrmäsi turvallisuusneuvoston Gaza-tutkintaa vaativan lausunnon

Uutistoimisto AFP:n tietojen mukaan Yhdysvallat on tyrmännyt YK:n turvallisuusneuvoston lausuntoluonnoksen, jossa vaaditaan itsenäistä tutkintaa Gazan ja Israelin rajan tapahtumista. AFP:n näkemässä luonnoksessa turvallisuusneuvosto ilmaisee tuohtumuksensa ja surunsa kymmenien surmansa saaneiden palestiinalaisten takia. Turvallisuusneuvosto myös vaatii luonnoksessa itsenäistä ja läpinäkyvää tutkimusta tapahtumista.

Palestiinalaisviranomaisten kertomien tuoreimpien tietojen mukaan ainakin 58 palestiinalaista kuoli eilen raja-alueella järjestettyjen mielenosoitusten yhteydessä, uutisoi muun muassa Washington Post.

Erdogan syytti Israelia kansanmurhasta

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on reagoinut kovin sanoin Gazan ja Israelin rajan tapahtumiin. Asiaa eilisen puolella kommentoinut Erdogan muun muassa syytti Israelia kansanmurhasta ja kutsui maata ”terrorivaltioksi”. Erdogan myös julisti Turkkiin kolmen päivän suruajan ja ilmoitti, että Istanbulissa järjestetään perjantaina mielenosoitus tapahtumien johdosta. Turkin varapääministeri Bekir Bozdag puolestaan kertoi toimittajille, että Turkki kutsuu sekä Yhdysvaltain että Israelin suurlähettiläät konsultaatiota varten.

Turkki on toistuvasti kritisoinut Trumpin päätöstä siirtää suurlähetystö. Aiemmin eilen Turkki myös sanoi, että Yhdysvallat on osasyyllinen eilisiin kuolemiin.

Tapahtumia on kommentoinut myös jo muun muassa EU. EU:n korkea edustaja Federica Mogherini sanoi eilen, että EU pitää tiukasti kiinni kahden valtion mallista, jossa Jerusalem on niin palestiinalaisten kuin israelilaistenkin pääkaupunki.

– Näinä päivinä sekä israelilaiset että palestiinalaiset muistavat tärkeitä hetkiään. Konfliktin molemmilla puolilla on oikeutettuja vaatimuksia ja toiveita, mikä molempien osapuolten täytyy hyväksyä.

Lähetystö muutti Tel Avivista

Yhdysvaltain suurlähetystö Jerusalemissa avattiin juhlallisesti eilen iltapäivällä. Lähetystön tunnuksen paljastivat presidentin tytär ja neuvonantaja Ivanka Trump sekä valtiovarainministeri Steven Mnuchin. Avajaisissa nauhoitetun videoviestin välityksellä puhunut Trump muistutti, että Yhdysvallat tunnusti päivälleen 70 vuotta sitten ensimmäisenä Israelin valtion sen julistauduttua itsenäiseksi. Trump suitsutti lähetystön avaamisen historiallisuutta, mutta vakuutti samalla Yhdysvaltojen toivovan rauhaa ja olevan valmis välittämään siitä.

– Ojennamme ystävyyden käden Israelille ja palestiinalaisille, Trump sanoi.

Sekä Israel että palestiinalaiset pitävät Jerusalemia pääkaupunkinaan. Jerusalemin kiistellyn aseman takia pääosa ulkomaiden, muun muassa Suomen, suurlähetystöistä toimii Israelissa Tel Avivissa, josta Yhdysvaltain suurlähetystö nyt siirrettiin pois.

Mielenosoitukset jatkuneet viikkoja

Mielenosoitukset ja yhteenotot Gazan rajalla ovat jatkuneet jo viikkoja. Maaliskuun lopun jälkeen väkivaltaisesti on kuollut ainakin 91 palestiinalaista. Haavoittuneiden joukossa ei ole israelilaisia, ja Israelin armeijaa on kritisoitu liiallisesta voimankäytöstä.

Eilinen oli kuitenkin Israelin ja palestiinalaisten välisen konfliktin verisin päivä sitten Gazan vuoden 2014 sodan.

Yöksi rauhoittuneiden mielenosoitusten on ennakoitu kiihtyvän jälleen myöhemmin tänään.

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/gaza-protests-take-off-ahead-of-new-us-embassy-inauguration-in-jerusalem/2018/05/14/eb6396ae-56e4-11e8-9889-07bcc1327f4b_story.html?utm_term=.993f6dc7f667

STT

Kuvat: