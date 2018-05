Ähtärin eläinpuisto anoo kaupungilta rahoitusta viimevuotisten tappioiden takia

Ähtärin eläinpuistoyhtiö kertoo anovansa pääomistajaltaan Ähtärin kaupungilta rahoitusjärjestelyjä viimevuotisten tappioiden takia.

Yhtiö ennakoi, että viime vuoden konsernitilinpäätöksestä tulee noin miljoona euroa tappiollinen. Tappiosta noin 800 000 euroa on pandahankkeeseen liittyviä kuluja, jotka on rahoitettu yhtiön kassasta sekä lyhytaikaisilla rahoitusjärjestelyillä.

Rahoitusta anovat Ähtärin Eläinpuisto Oy sekä sen tytäryhtiöt Snowpanda Resort Ähtäri Zoo ja Hotelli Mesikämmen.

Snowpanda Resort Ähtäri Zoolle ja Hotelli Mesikämmenelle esitetään kahden miljoonan euron pääomitusta, koska takauspäätöksestä tehdystä valituksesta johtuen leasingrahoitusta ei saatu koko investoinnille, vaan osa Pandatalon investoinnista jouduttiin kattamaan kassasta, yhtiö tiedottaa.

– Kaupungin takauspäätöksestä tehty valitus vaikutti rahoittajalta saatuun leasingrahoitukseen siten, että noin 1,6 miljoonaa euroa Pandatalosta on rahoitettu muilla rahoitusjärjestelyillä, yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Savola sanoo tiedotteessa.

Yhtiö odottaa talouden oikenevan

Ähtärin eläinpuistoon saapui alkuvuonna kaksi pandaa Kiinasta. Pandojen on määrä olla Ähtärin eläinpuiston ja paikkakunnan vetonaula vuosia eteenpäin.

Eläinpuistoyhtiön mukaan alkanut vuosi onkin lähtenyt hyvin käyntiin. Toimitusjohtaja Jonna Pietilän mukaan yhtiö odottaa talouden oikenevan tämän vuoden aikana kassavirran ja nyt tehtävien rahoitusjärjestelyjen ansiosta.

Tilinpäätöstiedot vahvistuvat toukokuun lopulla.

STT