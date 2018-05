Äitienpäivä on lämpimin pariin vuosikymmeneen – Kouvolassa lämpötila jo yli 27 astetta

Helleraja on tänään rikkoutunut lähes kaikissa Suomen maakunnissa. Alle 25 lämpöasteen on jääty vain Lapissa, Ahvenanmaalla ja Pohjanmaalla Vaasan alueella, kertoo päivystävä meteorologi Nina Karusto Ilmatieteen laitokselta.

Uusiksi on mennyt myös äitienpäivän lämpöennätys. Iltapäivällä puoli kolmen maissa päivän korkein lämpötila oli Kouvolassa mitattu 27,4 astetta.

– Se voi varmaan vielä tänään ylittyä muualla Suomessa ja lämpötila voi yhä nousta Kouvolassakin, Karusto arvioi.

Jo yhdentoista jälkeen aamupäivällä Lappeenrannan Konnunsuolla mitattiin hellelukemat 25,6 astetta. Yleensä vuorokauden kuumimmat tunnit ajoittuvat iltapäivään.

Edellinen äitienpäivän lämpöennätys on vuodelta 1996. Silloin Salossa ja Lapinjärvellä mitattiin 26 lämpöastetta, kertoo Ilmatieteen laitos Twitterissä. Tänään yli 26 asteen on menty useilla paikkakunnilla.

Äitienpäivän lämpötiloja on tilastoitu vuodesta 1960 lähtien.

30 astetta voi mennä rikki maanantaina

Alkuviikosta kuumuus vain yltyy, ja maanantaina voidaan hätyytellä jo 30 asteen rajaa Etelä- ja Keski-Suomessa. Viikon puolivälin jälkeen kuurosateiden todennäköisyys kuitenkin kasvaa ja samalla sää viilenee jonkin verran. Lämpötilat pysyvät kuitenkin loppuviikostakin pitkäaikaisten keskiarvojen yläpuolella ja yleisesti 20 asteen tuntumassa, Karusto sanoo.

STT

