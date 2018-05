Äitienpäivästä tuli mitatun ajan kuumin – Kouvolan 28,5 astetta päivän lämpöennätys

Helleraja on tänään rikkoutunut lähes kaikissa Suomen maakunnissa. Alle 25 lämpöasteen on jääty vain Ahvenanmaalla, kertoo päivystävä meteorologi Jari Tuovinen Ilmatieteen laitokselta.

Uusiksi on mennyt myös pari vuosikymmentä vanha äitienpäivän lämpöennätys. Tänään on ollut lämpimin toukokuun toinen sunnuntai ainakin lähes kuuteen vuosikymmeneen, kertoo Ilmatieteen laitoksen vuodesta 1960 alkava mittaustilasto. Korkein lämpötila, 28,5 astetta, mitattiin Tuovisen mukaan Kouvolan Utissa.

Edellinen äitienpäivän lämpöennätys on vuodelta 1996. Silloin Salossa ja Lapinjärvellä mitattiin 26 lämpöastetta, kertoo Ilmatieteen laitos Twitterissä.

30 astetta voi mennä rikki maanantaina

Alkuviikosta kuumuus vain yltyy, ja maanantaina voidaan hätyytellä jo 30 asteen rajaa Etelä- ja Keski-Suomessa. Viikon puolivälin jälkeen kuurosateiden todennäköisyys kuitenkin kasvaa ja samalla sää viilenee jonkin verran. Lämpötilat pysyvät kuitenkin loppuviikostakin pitkäaikaisten keskiarvojen yläpuolella ja yleisesti 20 asteen tuntumassa.

STT

