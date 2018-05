Alaikäinen intialaistyttö raiskattiin ja poltettiin elävältä – tapaus jo kolmas viikon sisällä

Intiassa 16-vuotias tyttö raiskattiin ja poltettiin elävältä Madhya Pradeshin osavaltiossa.

Poliisi epäilee, että tytön tappoi hänet raiskannut 26-vuotias naimisissa oleva yhden lapsen isä sen jälkeen, kun tyttö oli sanonut aikovansa kertoa raiskauksesta perheelleen.

Poliisi on pidättänyt myös tytön serkun.

– Tytön serkku kertoi pääepäillylle, milloin tyttö oli yksin kotona, kertoo ylikomisario Satyendra Kumar Shukla Sagarin alueen poliisista.

Tämä on kolmas vastaavanlainen rikos viikon sisällä Intiassa. Toinen aiemmista uhreista kuoli, mutta toinen on yhä henkitoreissaan sairaalassa.

Intialaisiin teini-ikäisiin ja jopa pikkutyttöihin kohdistuneet joukkoraiskaukset ovat viime aikoina saaneet osakseen myös kansainvälistä huomiota.

