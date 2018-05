Allergisilla tukalaa – koivun siitepölyä ilmassa tavallista enemmän

Kevät on kirinyt alun viivästymisen kiinni, nyt Suomessa ollaan jo etenemässä kohti kesää normaalissa aikataulussa. Osaltaan tästä kertoo se, että koivun siitepölyä on ilmassa suuressa osassa maata paljon, kertovat asiantuntijat.

– Etelä- ja Keski-Suomessa koivun siitepölyn määrät ovat nyt erittäin runsaita. Edellisinä kolmena vuotena koivun kukinta oli keskimääräistä heikompaa, mutta tämä vuosi näyttää olevan tavanomaista runsaampi, vertaa projektitutkija Jukka Reiniharju Turun yliopiston aerobiologian yksiköstä.

Lepän kukinta sen sijaan on jo eteläisessä Suomessa ohi, ja maan keskiosissakin se on selvästi heikentynyt.

Leppä alkaa kukkia yleensä varhain alkukeväällä, joten kylmä maaliskuu ehti tehdä kirjaimellisesti hallaa tänä vuonna.

– Lepän kukinta epäonnistui tai jäi heikommaksi ainakin maan eteläosissa, Reiniharju kertoo.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Juha Tuomala täydentää, että ensimmäiset lepän kukinnat havaittiin tänä vuonna myöhään, vasta 11. huhtikuuta.

– Etelä-Lapissa lepän kukinta on nyt aluillaan, meteorologi lisää.

Pujo aivastuttaa loppukesästä

Muiden merkittävien allergiakasvien kukinta ei ole Reiniharjun mukaan vielä käynnistynyt Suomessa.

– Ensimmäiset heinälajit aloittavat toukokuun lopulla. Niiden kukinta jatkuu sitten koko kesän.

Pujo puolestaan kukkii heinä- ja elokuussa. Vielä sen jälkeenkin syksyllä allergikot saavat oireita homeitiöistä.

Suomen siitepölymäärä ei riipu pelkästään oman maan kasvien ja puiden tilanteesta. Tuomala ja Reiniharju muistuttavat, että esimerkiksi koivun siitepölyä on kaukokulkeutunut koko Suomen alueelle ulkomailta.

– Koivun siitepöly voi kulkeutua tuhansiakin kilometrejä, projektitutkija toteaa.

Möyri kasvimaalla

Allergioiden lääkintään ja ehkäisyyn kuuluu Reiniharjun mukaan oleellisena osana nykyisin siedätys.

– Monenlaisia siedätyshoitoja on tullut viime aikoina saataville.

Reiniharjun mukaan siedätystä on perusteltu esimerkiksi hypoteesilla, jossa on verrattu allergioiden määrää Suomen Karjalassa ja Venäjän Karjalassa. Rajan itäpuolella allergioita on vähemmän kuin Suomen Karjalassa. Tämän katsotaan johtuvan siedätyksestä eli siitä, että hygieniaa ei ole Venäjän puolella viety yhtä pitkälle kuin Suomessa.

– Länsimaissa ylipäänsä allergiat ovat lisääntyneet sen jälkeen kun hygieniaolot ovat merkittävästi parantuneet.

Näyttää siis siltä, että sormet kannattaa aika ajoin tahria kunnolla multaan, kasvimaalla möyriminen on hyvästä.

Siedätys ei silti tarkoita, että oireita tulisi ehdoin tahdoin hakea. Reiniharju antaakin ohjeen pyykinpesuun: pyykkejä ei kannata viedä nyt kuivumaan ulos, jos on kovasti koivuallerginen.

STT