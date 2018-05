Anestesialääkäri kiistää aiheuttaneensa polvileikkauspotilaan kuoleman – ”Noudatin huolellisesti hygieniaohjeita”

Polvileikkauspotilaan kuolemasta syytetty anestesialääkäri sanoo noudattaneensa puudutusta antaessaan voimassa olevia ohjeita. Hän kiistää syyllistyneensä kuolemantuottamukseen.

– Olen hoitanut potilasta tavanomaisia menettelytapoja noudattaen ja toiminut huolellisesti noudattaen hygieniaohjeita, lääkärin kirjallisessa vastauksessa sanotaan.

Nuori nainen sairastui Tampereella Dextra Koskiklinikalla tehdyn polvileikkauksen jälkeen elokuussa 2016. Kotiuttamisen jälkeen naisen olo huononi ja hänet vietiin tehohoitoon. Sairaalassa naisella todettiin bakteerin aiheuttama aivokalvontulehdus ja lopulta aivokuolema.

Syyttäjä mukaan anestesialääkäri laiminlöi hygieniasta huolehtimisen ja aiheutti kuoleman. Hän vaatii lääkärille sakkorangaistusta kuolemantuottamuksesta.

– Bakteeri on tullut potilaan selkäytimeen anestesialääkäriltä. Lääkäri on laiminlyönnillään ja huolimattomuudellaan aiheuttanut potilaan kuoleman, syytteessä sanotaan.

Lääkäri: Ohje ei edellyttänyt suusuojan käyttöä

Syytteen mukaan anestesialääkäri oli muun muassa lisännyt puudutusainetta aiemmin avatusta ampullista ja ollut leikkauksessa ainoa, joka ei ollut käyttänyt suu- ja nenäsuojaa. Lääkäri kiistää huolimattomuuden ja sanoo, ettei voimassa oleva ohje edellyttänyt suusuojan pitämistä puudutustilanteessa.

– Elokuussa 2016 voimassa olleiden suojavarustusta koskevien ohjeiden mukaan minun ei ole tullut käyttää suu-nenäsuojausta selkäydinpunktiossa, vastauksessa sanotaan.

Lääkärin mukaan puudutusaineen ottaminen aiemmin avatusta ampullista on saman toimenpiteen aikana sallittu. Kielto koskee lääkärin mukaan tilannetta, jossa puudutusainetta annettaisiin yhdestä ampullista usealle potilaalle tai yhdelle potilaalle eri toimenpiteissä.

– Sen sijaan puudutusainetta samalle potilaalle samassa toimenpiteessä on voitu ottaa samasta ampullista, koska se on auki hyvin lyhytaikaisesti.

Lääkäri sanoo lisäksi, ettei voida osoittaa, että potilaan aivokalvotulehduksen aiheuttanut bakteeri olisi peräisin hänen suustaan.

– Kuolemantuottamuksesta tuomitseminen edellyttäisi selkeää syy-yhteyttä minun toimintani ja potilaan menehtymisen välillä. Tällaista syy-yhteyttä ei ole osoitettavissa.

