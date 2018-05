RKP:n puheenjohtajana jatkaa Anna-Maja Henriksson. Henrikssonin jatkokaudesta päätettiin Oulun puoluekokouksessa iltapäivällä.

Henriksson valittiin RKP:n puheenjohtajaksi kaksi vuotta sitten. Hän on ollut kansanedustajana vuodesta 2007.

Koulutukseltaan Henriksson on oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari. Hän toimi oikeusministerinä Kataisen ja Stubbin hallituksissa.

Henriksson on kotoisin Pohjanmaalta Pietarsaaresta.

STT

