Antell luopuu leipomostaan ja irtisanoo 100 ihmistä

Oululainen Antell luopuu leipomoliiketoiminnastaan. Alas ajettavassa leipomossa on käyty yt-neuvottelut, joiden tuloksena yhtiö irtisanoo 101 ihmistä.

Antell kertoo keskittyvänsä jatkossa ravintola- ja kahvilaliiketoimintaansa.

– Leipomotuotteillamme on ollut kysyntää, ja olemme kasvaneet viime vuosina voimakkaasti. Kulurakenteemme on kuitenkin liian raskas, emmekä toimialan markkinamurroksessa ole pystyneet kannattavaan toimintaan. Leipomoliiketoiminta on ollut jo useita vuosia tappiollista, Antellin toimitusjohtaja Tomi Lantto kertoo tiedotteessa.

Antell-konsernin liikevaihto oli viime vuonna reilut 52 miljoonaa euroa, josta Antell-Leipomojen osuus oli 7,5 miljoonaa.

Antellilla on koko maassa noin 100 henkilöstöravintolaa ja useita kahviloita. Ennen irtisanomisia konserni työllisti noin 600 ihmistä.

STT