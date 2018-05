Antti Rinne hallituksen sote-mallista: Käsittämätöntä tunarointia

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ei yllättynyt talouspolitiikan arviointineuvoston sote-tyrmäyksestä.

Talouspolitiikan arviointineuvosto lyttäsi maanantaina valtiovarainministeriön laskelman sote-uudistuksen säästöpotentiaalista. Arviointineuvoston mukaan ministeriön muistio ei tuota uskottavaa arviota sote-uudistuksen vaikutuksesta julkisiin menoihin. Ne voivat yhtä hyvin kääntyä nousuun kuin laskea.

Rinteen mukaan talouspolitiikan asiantuntijat ovat olleet varsin yksimielisiä siitä, että hallituksen malli ei ole tuottamassa alun perin tavoiteltuja kustannussäästöjä.

– Tästä puuttuu se integraatio ja sujuvat palveluketjut, jotka olivat peruselementtejä sille, että tämä tuottaisi säästöjä, Rinne sanoi STT:lle eduskunnassa.

– On ollut selvää aika pitkään, että tällä mallilla ei tulla tilanteeseen, jossa ne kustannussäästöt, joita alun perin ajateltiin, lähtisivät toteutumaan.

Rinteen mukaan hallituksen sote-malli johtaa ajan myötä siihen, että palvelujen laatua ja saatavuutta heikennetään ja asiakasmaksuja nostetaan samalla kun verotusta pitää kiristää.

– Tässä menee kaikki ihan päälaelleen siihen nähden, mitä tässä lähdettiin hakemaan: Ei tule eriarvoisuuden vähentymistä maaseudun ja kaupunkien välillä eikä kaupunkien sisällä. Eikä tule myöskään niitä kustannussäästöjä, mitä tavoiteltiin, Rinne luettelee.

– Tämä on käsittämätöntä tunarointia, mitä tässä on nyt tapahtumassa.

STT