AP: Portugalin parlamentti ei laillista eutanasiaa – äänestys jäi viidestä äänestä kiinni

Portugalin parlamentti äänesti eutanasian laillistamista vastaan, kertoo uutistoimisto AP. Parhaiten menestynyt sosiaalidemokraattisen puolueen lakiesitys sai 110 ääntä puolesta ja 115 vastaan. Neljä kansanedustajaa äänesti tyhjää.

Eutanasia, eli lääkärin avustama kuolema, nousi politiikan asialistalle Portugalissa vuonna 2016 kansalaisaloitteen seurauksena. Tänään äänestettiin siitä, hyväksyisikö parlamentti jonkin neljästä eri puolueiden valmistelemasta eutanasiaa käsittelevästä lakiesityksestä.

Uutta lakia ajanutta vasemmistopuoluetta edustava Catarina Martins sanoi, että puolue jatkaa lakimuutoksen tavoittelua.

– Olemme tulleet jo kauas. Jo hyvin monet ihmiset tunnistavat sen, että ihmisten viimeisten hetkien valintoja on kunnioitettava, Martins sanoi äänestyksen jälkeen

La Vanguardia -lehden mukaan parlamentin 230 jäsenestä jopa 175 kuuluu puolueisiin, jotka olivat antaneet jäsenilleen luvan äänestää eutanasiasta omantuntonsa mukaan.

Lehti kertoo, että lakiehdotukset eutanasian laillistamisesta tulivat neljältä vasemmistolaiselta puolueelta. Kaikissa ehdotuksissa eutanasian ehtoina on, että potilaalla on parantumaton sairaus, hän on täysi-ikäinen eikä hänellä ole mielenterveysongelmia, jotka voisivat vaikuttaa hänen päätökseensä. Potilaan täytyy myös ilmaista useita kertoja toiveensa avustettuun kuolemaan.

Katolinen kirkko vastustaa eutanasiaa, mutta kirkon vaikutusvalta Portugalin politiikassa on heikentynyt tällä vuosituhannella. Maa laillisti abortin 2007 ja samaa sukupuolta olevien parien avioliitot 2010.

STT