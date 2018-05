Arja Elovirta on Salon taidemuseo Veturitallin uusi johtaja

Salon taidemuseo Veturitallin uutena johtajana ja museopalvelujen esimiehenä aloittaa elokuussa filosofian lisensiaatti, taidehistorioitsija Arja Elovirta. Asiasta kertoo Salon kaupunki tiedotteessaan.

Elovirta siirtyy tehtävään Keravan taidemuseosta, jota hän on vetänyt vuodesta 2010. Veturitallin nykyinen johtaja ja museopalvelujen esimies Laura Luostarinen siirtyy kesällä eläkkeelle.

Arja Elovirralla (s. 1960) on laaja-alainen työhistoria valokuvan ja kuvataiteen kentässä. Hän on toiminut muun muassa Taide-lehden päätoimittajana, Helsingin yliopiston taidehistorian vs. amanuenssina ja Suomen valokuvataiteen museon näyttelykuraattorina.

Museopalvelujen esimiehenä Elovirta vastaa Salon taidemuseon ja Salon historiallisen museon SAMUn kehittämisestä kokonaisuutena.