Armenian hallitseva puolue esti oppositiojohtajan valinnan pääministeriksi – varoitti aiemmin ”poliittisesta tsunamista”

Armeniassa hallitseva puolue on estänyt oppositiojohtaja Nikol Pashinianin valinnan pääministeriksi. Pashinian oli ainoa ehdokas.

Pashinian, 42, sanoi aiemmin maata uhkaavan ”poliittisen tsunamin”, jos häntä ei valita tänään pääministeriksi.

– Tietojen mukaan entiset presidentit Serzh Sarkisian ja Robert Kotsharian – kuuluisa tandem – ovat ottamassa vallan takaisin, Pashinian sanoi parlamentin ylimääräisessä istunnossa, jonka on määrä valita maalle pääministeri.

Armenian pääkaupungissa kymmenettuhannet ihmiset osoittivat mieltään, kun parlamentissa jahkailtiin pääministerin valintaa.

Pashinianin valinnan piti olla jo lähes sovittu maata pitkään hallinneen tasavaltalaispuolueen kanssa, mutta päivä toi mutkia matkaan.

– Tasavaltalaispuolueen johto roikkuu kiinni vallassa ja vastustaa Pashinianin valintaa. Vaalin tulos riippuu siitä, miten itsenäisesti tasavaltalaiset äänestävät, nimettömänä pysytellyt lähde sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Parlamentin varapuhemies ja tasavaltalaispuolueen edustaja Eduard Sharmazanovin mukaan Pashinian on arvaamaton.

”Oman poliittisen kuolemantuomion allekirjoitus”

Mielenosoituksessa mukana ollut KarineMelkumian toivoi, että tasavaltalaispuolueen edustajilla olisi tarpeeksi tervettä järkeä tukea Pashiniania.

– Muussa tapauksessa, en tiedä, ehkäpä kaaos ympäröi Jerevanin, hän sanoi.

DavidBabaian varoitti, että hallitsevan tasavaltalaispuolueen halu roikkua vallassa kostautuu.

– He allekirjoittavat oman poliittisen kuolemantuomionsa, hän sanoi.

Tarkkailijat ovat varoittaneet, että poliittinen kriisi saattaa horjuttaa Venäjän liittolaista Armeniaa, jolla on kymmeniä vuosia jatkunut aluekiista Azerbaidzhanin kanssa.

Venäjällä on sotilastukikohta Armeniassa.

Venäjä on kehottanut armenialaisia sovitteluratkaisuun, kun taas Yhdysvallat on sanonut, että ratkaisun pitäisi ”heijastaa kaikkien armenialaisten etua”.

Sarkisian taipui eroon

Pashinian käytti koko eilisen päivän neuvotteluihin, joissa hän yritti varmistaa riittävän tuen 105-paikkaisessa parlamentissa. Pashinian on luvannut taistella korruptiota ja köyhyyttä vastaan ja järjestää maassa vapaat ja rehelliset vaalit.

– Ihmisillä tulisi olla aitoja mahdollisuuksia vaikuttaa poliittiseen tilanteeseen ja poliittisiin päätöksiin, Pashinian sanoi.

Vain muutaman päivän pääministerinä toiminut Serzh Sarkisian taipui viikko sitten eroon toista viikkoa jatkuneiden mielenosoitusten päätteeksi. Oppositio syytti häntä korruptiosta ja valtaan takertumisesta.

Entinen presidentti Sarkisian siirtyi vastoin aiempia lupauksiaan pääministeriksi, kun perustuslakimuutos siirsi valtaa parlamentille ja teki presidentin tehtävästä lähinnä seremoniallisen.

