Armenian hallitseva puolue torppasi oppositiojohtajan valinnan pääministeriksi – Pashinian julisti yleislakon ja kehotti kansalaistottelemattomuuteen

Armeniassa oppositiojohtaja Nikol Pashinianin valinta pääministeriksi tyssäsi tiistaina maata pitkään hallinneen tasavaltalaispuolueen vastustukseen. Vielä tiistaiaamuna näytti siltä, että ainoana ehdokkaana olleen Pashinianin valinta olisi vain sinettiä vaille valmis.

Parlamentti oli koolla ylimääräisessä istunnossa koko päivän, ja illan äänestyksessä Pashinian keräsi taakseen 45 ääntä. Vastaan äänesti kuitenkin 55 edustajaa, joten peli oli sillä selvä.

Äänestyksen jälkeen Pashinian kehotti kannattajiaan kansalaistottelemattomuuteen ja tukkimaan liikenteen avainkohteet, esimerkiksi lentoaseman.

– Huomenna aamulla kaikki tiet pitää tukkia. Julistan myös yleislakon, Pashinian sanoi.

– Rakkauden ja suvaitsevaisuuden vallankumous jatkuu, hän lisäsi.

Pashinian on johtanut nykyhallintoa vastustaneita mielenosoituksia, jotka pakottivat entisen pääministerin SerzhSarkisianin eroamaan reilu viikko sitten.

Armenian perustuslain mukaan toinen äänestys pääministeristä on pidettävä viikon kuluessa, ja jos silläkään kertaa ketään ei valita, parlamentti hajotetaan, kertoi BBC.

Pashinian varoitti ”poliittisesta tsunamista”

Tasavaltalaispuolue entinen pääministeri Sarkisian etunenässä kieltäytyi tukemasta Pashiniania, vaikka pääkaupunki Jerevanin kaduille oli jälleen tiistaina kokoontunut tuhansia mielenosoittajia. Lisäksi Pashinian oli ennen äänestystä varoittanut ”poliittisesta tsunamista”, jos häntä ei valita pääministeriksi.

Pashinian on luvannut vapauttaa Armenian korruptiosta, köyhyydestä ja nepotismista. Hänet pääministeriehdokkaaksi asettanutta Elk-koalitiota edustava kansanedustaja EdmonMarukian syytti tasavaltalaispuoluetta ja sanoin sen vievän maan umpikujaan.

Mielenosoitukset Jerevanissa alkoivat viime kuussa, kun Sarkisian valittiin pääministeriksi. Hän oli tätä ennen toiminut vuodesta 2008 presidenttinä, eikä lain mukaan voinut enää jatkaa tehtävässä. Sen sijaan perustuslakia oli muutettu niin, että valtaa siirtyi parlamentille ja presidentin rooli jäi lähinnä seremonialliseksi.

”Oman poliittisen kuolemantuomion allekirjoitus”

Mielenosoituksessa mukana ollut KarineMelkumian toivoi, että tasavaltalaispuolueen edustajilla olisi tarpeeksi tervettä järkeä tukea Pashiniania.

– Muussa tapauksessa, en tiedä, ehkäpä kaaos ympäröi Jerevanin, hän sanoi.

DavidBabaian varoitti, että hallitsevan tasavaltalaispuolueen halu roikkua vallassa kostautuu.

– He allekirjoittavat oman poliittisen kuolemantuomionsa, hän sanoi.

Tarkkailijat ovat varoittaneet, että poliittinen kriisi saattaa horjuttaa Venäjän liittolaista Armeniaa, jolla on kymmeniä vuosia jatkunut aluekiista Azerbaidzhanin kanssa.

Venäjällä on sotilastukikohta Armeniassa.

Venäjä on kehottanut armenialaisia sovitteluratkaisuun, kun taas Yhdysvallat on sanonut, että ratkaisun pitäisi ”heijastaa kaikkien armenialaisten etua”.

http://www.bbc.com/news/world-europe-43958196

STT

