Armenian oppositiojohtaja kehottaa lopettamaan protestit ja sanoo kaikkien puolueiden kannattavan häntä pääministeriksi

Armenian oppositiojohtaja Nikol Pashinian kehottaa kannattajiaan lopettamaan protestit, koska kaikki puolueet tukevat hänen valitsemistaan pääministeriksi. Pashinianin mukaan asiasta on käytännöllisesti katsoen sovittu.

– Asia on käytännöllisesti katsoen sovittu. Kaikki ryhmät sanoivat tukevansa ehdokkuuttani, Pashinian sanoi kymmenilletuhansille mielenosoittajille pääkaupunki Jerevanissa.

Mielenosoittajat ovat tänään Jerevanissa tukkineet kadut ja estäneet julkisen liikenteen toiminnan sekä pääsyn lentokentälle.

Pashinianin valinta maan uudeksi pääministeriksi epäonnistui eilen, kun hän ei saanut taakseen riittävää tukea parlamentin äänestyksessä. Parlamentti äänestää uudestaan pääministeristä ensi tiistaina.

Oppositiojohtajan on pidettävä kansa takanaan

Pashinianille on elintärkeää, että kansalaiset pysyisivät näyttävästi hänen takanaan vielä vajaan viikon, siihen asti kun parlamentissa pidetään toinen äänestys pääministerin valinnasta, sanoo Suomen Etelä-Kaukasian kiertävä suurlähettiläs Arja Makkonen.

– Konkreettinen kannatus merkitsee varmaan aika paljon. On tietysti erittäin hienoa, että mielenosoitukset ovat menneet rauhallisesti ja väkivaltaa ja voimatoimia on ollut hyvin vähän, Makkonen sanoi STT:lle.

Makkosen mukaan Armeniassa käydään politiikan kulisseissa koko ajan kovaa vääntöä siitä, mikä olisi kummankin osapuolen kannalta paras strategia edetä.

– Armeniassa tilanteet ovat viime viikkoina muuttuneet nopeaan tahtiin, päivittäin ja jopa tunneittain. En usko, että kukaan pystyy ennustamaan varmasti lopputulosta. Molemmat osapuolet haluavat edelleen voittaa: valtapuolue haluaa pitää vallan käsissään ja oppositioehdokas sen saada.

– Yhtä mieltä osapuolet ovat siitä, että uudet vaalit on pidettävä mahdollisimman pian. Se, kuinka nopeasti näin tapahtuu, on sitten taas neuvottelukysymys, Makkonen jatkaa.

Nuoret lähtevät maasta

Armenian levottomuuksien takana on Makkosen mukaan kansalaisten vuosien mittaan kasvanut tyytymättömyys eliittiä kohtaan.

– Sosiaalinen tilanne vaikuttaa myös. Köyhyysrajan alapuolella elää edelleen lähes 30 prosenttia kansalaisista, mikä on tosi iso osa. Talouskasvua, joka tällä hetkellä on ihan hyvää, 6-7 prosentin luokkaa, pitäisi jakaa tasaisemmin.

Armenian toinen polttava ongelma on jo vuosikymmeniä jatkunut maastamuutto.

– Nuoret, jotka ovat aika hyvin koulutettuja, pitäisi saada pysymään Armeniassa ja käyttämään luovuutensa Armenian hyväksi. Mutta jos ei ole työpaikkoja eikä sitä kautta tulevaisuutta, se on hyvin hankalaa.

STT

Kuvat: