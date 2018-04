Armeniassa valitaan maalle uusi pääministeri

Poliittiseen kriisiin ajautuneessa Armeniassa parlamentin on määrä valita tänään maalle uusi pääministeri. Tehtävään on nousemassa oppositiojohtaja Nikol Pashinian.

Pashinian on ainoa kandidaatti tehtävään. Hän on sanonut kykenevänsä vapauttamaan Armenian korruptiosta ja köyhyydestä sekä opastamaan vapaisiin ja rehellisiin vaaleihin.

Pashinian kutsui koolle ja johti mielenosoituksia, jotka johtivat lopulta vasta pääministeriksi valitun entisen presidentin Serzh Sarkisianin eroon viikko sitten. Oppositio syytti häntä korruptiosta ja valtaan takertumisesta.

STT