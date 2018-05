Arviolta 1 500 ihmistä pelastettu Välimereltä kahden päivän aikana

Italian rannikkovartioston mukaan arviolta 1 500 siirtolaista pelastettiin Välimereltä torstain ja perjantain aikana.

Pelkästään perjantaina Italian rannikkovartioston koordinoimissa pelastusoperaatioissa mereltä löydettiin yli 1 000 Eurooppaan pyrkivää ihmistä. Pelastusoperaatioita tehtiin yhteensä seitsemän.

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n mukaan arviolta 10 800 siirtolaista on saapunut Italiaan tänä vuonna. Luku ei sisällä torstaina ja perjantaina mereltä pelastettuja ihmisiä.

Italiaan on tänä vuonna saapunut kuitenkin huomattavasti vähemmän siirtolaisia kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Uutistoimisto AFP:n mukaan luku on peräti 80 prosenttia pienempi. Merkittävänä syynä tähän on pidetty Italian ja Libyan tekemiä sopimuksia, AFP kertoo.

