Avoimet ovet Veturitallissa koko perjantain

Salon taidemuseo Veturitallin uusiin näyttelyihin voi tutustua ilmaiseksi kesäkuun ensimmäisenä perjantaina. Pääsaleissa on esillä Herb Rittsin valokuvanäyttely In Full Light ja tornissa Silja Selosen studionäyttely Sonata.

Herb Rittsin näyttely on huomioitu laajasti medioissa ja yleisö on löytänyt näyttelyn. Heti ensimmäisen viikonlopun aikana näyttelyyn tutustui yli 600 kävijää.

Museoperjantaina 1.6. klo 14 alkavan yleisöopastuksen pitää taidehistorioitsija Heidi Grahn.