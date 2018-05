BBC: Trump korvasi kuluja Stormy Danielsille maksaneelle lakimiehelle

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on virallisesti ilmoittanut korvanneensa kuluja lakimiehelleen Michael Cohenille, joka maksoi vaikenemisesta pornotähti Stormy Danielsille. Trumpin ilmoituksesta uutisoi muiden muassa BBC.

Daniels on sanonut, että hänelle maksettiin, jottei hän kertoisi vuosikymmen aikaisemmin tapahtuneesta seksisuhteestaan Trumpiin.

Yhdysvaltain politiikan eettisiä käytäntöjä valvova elin OGE totesi keskiviikkona, että Trumpin olisi pitänyt ilmoittaa Cohenille mennyt maksu jo edellisessä taloudellisten tietojensa julkistamisessa.

Presidentti Trump on aiemmin kiistänyt tienneensä 130 000 dollarin maksusta Danielsille, jonka oikea nimi on Stephanie Clifford. Nainen sai rahat juuri ennen Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleja.

Danielsille mennyt maksu voi BBC:n mukaan muodostua juridiseksi ongelmaksi Trumpille, sillä se saatetaan katsoa laittomaksi presidentinvaalien kampanjan rahoitukseksi.

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-44143960

STT

