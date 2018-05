Birkkalan tilan Simo Larmo on Varsinais-Suomen Vuoden nuori yrittäjä

Suomusjärveläinen Birkkalan tilan isäntä Simo Larmo on Varsinais-Suomen Vuoden nuori yrittäjä. Simo Larmo ja Birkkalan tila on myös valittu viiden finalistin joukkoon valtakunnallisessa Vuoden nuori yrittäjä -kilpailussa.

Birkkalan tila tunnetaan speltistä, jota jauhetaan ja pakataan tilalla. Larmon vanhemmat aloittivat speltin viljelyn yli 20 vuotta sitten, ja tila on toiminut tämän ikivanhan viljelykasvin puolestapuhujana.

Nyt Simo Larmo tähtää vientiin, jota on netin kautta tehty jo joihinkin EU-maihin reilun vuoden verran. Toiveissa on kuitenkin päästä kauemmaksi. Hänen mukaansa keltaista valoa on näytetty Kiinasta ja Israelista eli vientiasia on lupaavasti vireillä.