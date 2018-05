Bottas on noussut toiseksi Barcelonassa

Valtteri Bottas on noussut toiselle tilalle formula 1:n MM-sarjan viidennessä kilpailussa Barcelonassa. Tallitoveri Lewis Hamilton johtaa kilpailua 15 sekunnin erolla Bottakseen 48 kierroksen jälkeen.

Max Verstappen on kolmantena ennen Sebastian Vetteliä ja Daniel Ricciardoa.

Kimi Räikkönen keskeytti kilpailun tekniikkaongelmiin 26. kierroksen jälkeen. Räikkösen Ferrarista katosi puhti 25. kierroksella ja hän ajoi autonsa varikolle 26. kierroksen jälkeen.

MM-sarjaa johtava Lewis Hamilton johtaa kilpailua renkaidenvaihdon jälkeen. Sebastian Vettel on toisella tilalla ennen Valtteri Bottasta.

Vettel on jäänyt 35 kierroksen jälkeen 10 sekuntia Hamiltonista. Vettelin ja Bottaksen ero on reilu sekunti.

Räikkönen keskeytti kilpailun juuri ennen renkaidenvaihtoaan. Hän sai varikolta ohjeen kokeilla asetusta ”soc 8”, mutta se ei häntä pelastanut..

– Ei tapahdu mitään, Räikkönen ilmoitti varikkoväelle.

– Sammuta moottori, kuului insinöörin vastaus.

Räikkönen ajoi ohjeesta huolimatta autonsa takaisin varikolle. Hänellä oli moottorihuolia jo perjantain harjoituksissa.

Barcelonan kilpailussa ajetaan 66 kierrosta.

STT

