Bottas rojautti mahtikierroksen muille malliksi

Valtteri Bottas rypisti formula 1:n Espanjan gp:n harjoituksissa rivakimman kierrosajan perjantaina. Bottas murjaisi mahtikierroksensa ensimmäisellä harjoitusjaksolla, mutta autoa säädettiin sen jälkeen vikasuuntaan.

Kimi Räikkösen päivä oli hankalampi, kun Ferrarin voimayksikkö pölähti hengettömäksi kesken toisen harjoitusjakson.

Räikkösen mielestä harjoitusjakson keskeytyksellä ei juuri ole merkitystä, jos moottori saadaan kuntoon ja hän selviää ilman lähtöruuturangaistusta.

– Jotain vikaa tuli, ja oli pakko keskeyttää. Vielä en tiedä, mistä on kyse, Räikkönen kertoi tilanteesta tuoreeltaan.

– Siinä mielessä tilanne on ihan OK, että nyt on vasta perjantai. Meillä on hyvä käsitys, miten edetä lauantaina.

Ferrari toi monen muun tallin tapaan Barcelonaan lastin uusia osia. Räikkönen arveli, että tallien väliset voimasuhteet ovat silti ennallaan.

– Perjantain perusteella on vaikea sanoa mitään, kun kaikki tekevät erilaisia kokeiluja. Odotan, että aika lailla samaan tapaan mennään kuin neljässä edellisessä kilpailussa, Räikkönen veikkasi.

Tuuli kiusaa, renkaat ratkaisevat

Bottas oli ensimmäisellä harjoitusjaksolla ylivoimainen. Lewis Hamilton ajoi Mercedeksellä toisen jakson parhaan ajan, jolla hän jäi 0,111 sekuntia tallitoveristaan.

– Kokonaisuudessaan hyvä päivä. Auto oli alussa hyvä, mutta toisella jaksolla muutokset eivät parantaneet vauhtia, joten palasin säädöissä takaisin alkuperäisiin, Bottas kertoi.

– Lopussa auto tuntui taas hyvältä, joten olen todella tyytyväinen siihen.

Barcelonan radalla oli perjantaina heikko pito ja myös tuuli kiusasi kuljettajia.

– Tuuli pääsee radalle kahdesta päinvastaisesta suunnasta. Nyt näyttää, että tuulensuunta on vaihtoehdoista hankalampi koko viikonlopun, Bottas kertoi.

– Se on kuitenkin sama kaikille, joten renkaat ovat meidän suurin haaste. Meille näyttää sopivan aina kaikkein kovin rengasvaihtoehto.

