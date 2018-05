Bottas varmisti Mercedeksen kaksoisvoiton – Hamilton oli häkellyttävän ylivoimainen Barcelonassa

Valtteri Bottas on sijoittunut formula 1:n MM-sarjan viidennessä kilpailussa toiseksi. Kilpailun voitti Mercedes-tallitoveri Lewis Hamilton.

Hamilton johtaa MM-sarjaa 95 pisteellä. Sebastian Vettel on toisena 78 pisteessä ennen Bottasta ja Räikköstä. Bottaksella on viidestä kilpailusta 58 ja Räikkösellä 48 pistettä.

Max Verstappen oli Barcelonassa kolmas ennen Sebastian Vetteliä ja Daniel Ricciardoa. Kimi Räikkönen keskeytti tekniikkaongelmiin ennen kilpailun puoltaväliä.

Paalulta matkaan lähtenyt Hamilton oli Barcelonassa häkellyttävän ylivoimainen.

– Auto oli tänään parempi kuin kertaakaan tällä kaudella, Hamilton ihasteli C More Maxin haastattelussa.

– Suuret kiitokset tallille. Koko tiimi on tehnyt mahtavaa työtä. Olen todella ylpeä.

Bottas menetti lähtösuoralla toisen sijan Vettelille, mutta nousi kilpailun jälkipuoliskolla toiseksi, kun Ferrari kutsui Vettelin toiseen renkaidenvaihtoon.

– Voitto olisi kelvannut, mutta tiimille kaksoisvoitto oli täydellinen tulos, Bottas maisteli sijoitustaan.

– Auto toimi tänään tosi hyvin, ja varikolla tehtiin hyviä taktisia ratkaisuja. Toivottavasti jatko sujuu samaan malliin.

Bottas yllättyi yhden pysähdyksen taktiikasta, mutta se ratkaisi hänelle kakkossijan.

MM-sarjan seuraava kilpailu ajetaan 27. toukokuuta Monacossa.

STT

Kuvat: