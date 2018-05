Britannia sai odottamansa kuninkaallisparin, Harry ja Meghan saivat toisensa

Prinssi Harry ja Meghan Markle on vihitty Britanniassa Windsorin linnassa. Pariskunta vannoi vihkivalansa ja vaihtoi sormuksia noin 600 kutsuvieraan edessä, minkä jälkeen Englannin kirkon tärkein johtaja, Canterburyn arkkipiispa Justin Welby julisti heidät aviopuolisoiksi.

Hääpäivä jatkuu linnan tiluksille kutsuttujen vieraiden tervehtimisellä, minkä jälkeen vastanaineet kiertävät Windsorin kaduilla hevosvaunujen kyydissä. Sen jälkeen Harryn isoäiti kuningatar Elisabet emännöi vastaanottoa Windsorin linnassa 600 häävieraalle.

Illalla prinssi Charles isännöi yksityistä vastaanottoa hääparin ystäville ja perheenjäsenille. Iltajuhla on huomattavasti päivän juhlallisuuksia pienempi, sillä kutsuvieraita on vain parisataa.

Kuningashuone on ilmoittanut, että avioparin arvonimiksi tulee Sussexin herttua ja herttuatar.

Iloinen juhla herätti vitsiniekat

Onnea täynnä oleva hääpäivä on laittanut hyväntuuliset vitsailijat liikkeelle. Jalkapallojoukkue Manchester United laittoi kuvapalvelu Instagramiin kuvan David Beckhamista vaimoineen, ja kuvatekstinä oli ”We’ll be done by 5.15pm, right?” eli ”Homma on ohi 17.15 mennessä, eikö vain?” Joukkue viitannee Suomen aikaa iltaseitsemän jälkeen alkavaan otteluun Chelseaa vastaan.

Näyttelijä Stephen Mangan puolestaan vitsaillen tviittasi istuvansa Westminster Abbeyssa ja kysyi, missä kaikki muut ovat. Westminster Abbey on paikka, jossa Harryn veli prinssi William ja herttuatar Kate Middleton vihittiin.

Myös kaduilla juhlineiden keskuudessa oli huumoria. BBC:n haastattelemat kolme morsiamiksi pukeutunutta naista kantoivat julistetta, jossa viitattiin Kun Harry tapasi Sallyn -elokuvaan: ”Kun Harry tapasi Meghanin, hän ei ollut tavannut meitä.”

– Tulimme tänne antamaan Meghanille vähän kilpailua, yksi naisista sanoi BBC:lle.

