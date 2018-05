Britannia vaatii riippumatonta Gaza-tutkintaa – Turkki käski Israelin lähettilään poistumaan maasta

Britannia vaatii riippumatonta tutkintaa Gazan ja Israelin rajan väkivaltaisuuksista. Lähi-idän asioista vastaava ministeri Alistair Burt vaatii Israelilta pidättyvyyttä tuliaseiden käytössä.

Burtin mukaan tutkinnassa selviäisi, miksi Israelin sotilaat ampuivat eilen kymmeniä palestiinalaisia.

Noin 60 palestiinalaisen on kerrottu kuolleen raja-alueella järjestettyjen mielenosoitusten yhteydessä. Gazan terveysministeriön mukaan useimmat tapetuista palestiinalaisista kuolivat israelilaisten tarkka-ampujien luoteihin.

Lisäksi loukkaantuneita oli palestiinalaisviranomaisten mukaan jopa 2 700, kertoo muun muassa BBC.

Diplomaattilähteiden mukaan YK:n turvallisuusneuvostossa on käsitelty lausuntoluonnosta, jossa vaadittiin tutkintaa tapahtumista, mutta Yhdysvallat tyrmäsi sen.

Turkki on käskenyt Israelin lähettilään poistumaan väliaikaisesti maasta, kertoo nimetön lähde Turkin ulkoministeriöstä. Israelin lähettiläs Eitan Naeh kutsuttiin kuultavaksi ja käskettiin palaamaan kotimaahansa.

YK: Israelin joukot ampuvat Gazassa silmittömästi

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto arvostelee Israelin toimia Gazan mielenosoituksia vastaan. Toimiston mukaan israelilaiset vaikuttavat olevan valmiita ampumaan kaikkia mieltään osoittavia palestiinalaisia päin, uhasta riippumatta.

Toimiston tiedottaja korosti, että kansainvälisen oikeuden mukaan tappavaa voimaa saa käyttää vain viimeisenä vaihtoehtona. Israel ei voi perustella palestiinalaisten ampumista sillä, että he ovat Hamasin kannattajia.

– Aidan lähestyminen ei ole tappava, henkeä uhkaava teko, eikä sillä voi perustella ampumista, sanoi tiedottaja Rupert Colville.

Israel syyttää Gazaa hallitsevaa islamistista Hamasia mielenosoitusten järjestämisestä ja sanoo vain puolustavansa omaa aluettaan.

Colville huomautti, että rajalla ammuttujen joukossa oli palestiinalainen, jonka molemmat jalat oli amputoitu.

– Kuinka suurena uhkana voi pitää jalatonta ihmistä korkean aidan toisella puolen?

Palestiinalaiset viettävät tänään nakban eli katastrofin päivää. Päivän tarkoituksena on muistaa niitä satojatuhansia palestiinalaisia, jotka pakenivat ja jättivät kotinsa, kun Israelin valtio perustettiin vuonna 1948.

STT

