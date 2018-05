Britannian paparazzeilla riittää kuvattavaa hääpäivänä – satojen häävieraiden joukko on yhtä julkkiskimaraa

Brittimedialla on tänään täysi työpäivä prinssi Harryn ja Meghan Marklen häissä. Noin 600 häävieraan joukossa on useita maailmanlaajuisesti tunnettuja ihmisiä, kuten näyttelijä George Clooney ja ihmisoikeusjuristi Amal Clooney, entinen Spice Girls -laulaja ja muotisuunnittelija Victoria Beckham palloilijapuolisonsa David Beckhamin kanssa, muusikko Elton John, tennistähti Serena Williams, laulaja James Blunt sekä yhdysvaltalainen televisiojuontaja Oprah Winfrey.

Kutsuttuina ovat myös prinssi Harryn entiset tyttöystävät Chelsy Davy ja Cressida Bonas.

Myös Britannian yleisradioyhtiö BBC seuraa hääjuhlaa tiiviisti ja raportoi niin yksittäisten vieraiden saapumisesta kuin siitäkin, millaisia vilauksia Marklen asuvalinnasta automatkalla on ehditty nähdä. Häät kiinnostavat maailmallakin: sekä Suomessa että muualla häät televisioidaan suorana lähetyksenä. Sanomalehti Guardian kertoo, että paikalle on akkreditoitu noin 5 000 journalistia.

Hääpaikan lähistöllä Windsorissa kadunvarret ovat täynnä ihmisiä ja kuninkaallisten faneja. He odottavat erityisesti kuninkaallisen parin hevosajelua Windsorissa.

Kansainvälisen median mukaan innokkaimmat fanit nukkuivat viime yön ulkona varmistaakseen, että he pääsevät parhaille paikoille. BBC:n mukaan paikalle on etukäteen odotettu jopa 100 000 ihmistä, ja paikkakunnalle onkin järjestetty ylimääräisiä junavuoroja ja tuhansia tilapäisiä parkkipaikkoja.

Lisäksi pubeilla on poikkeuslupa tavanomaista myöhäisempään aukioloon.

Windsorin tiluksille kutsuttu liki 2 600 vierasta

Kuningashuone on ilmoittanut, että Harry ja Meghan saavat avioiduttuaan arvonimet Sussexin herttua ja herttuatar.

Prinssi Harry, virallisesti Henry, on kruununperimysjärjestyksessä kuudes. Hän on 33-vuotias ja morsian muutaman vuoden häntä vanhempi. Markle on eronnut verraten lyhyeksi jääneestä lapsettomasta avioliitosta joitain vuosia sitten.

Pariskunta ilmoitti kihlauksestaan marraskuussa. He tapasivat toisensa vajaa kaksi vuotta sitten ystävien järjestämillä sokkotreffeillä. Kuninkaallinen perhe on kertonut maksavansa juhlinnan.

Kirkkoon kutsutut noin 600 vierasta jatkaa juhlimista yhteisellä lounaalla. Iltajuhla on pienimuotoinen, sillä siihen osallistuu vain parisensataa vierasta.

Häiden merkitys ei ole vähäinen, sillä julkisuuden lisäksi avioliitto lisää vauhtia Britannian talouteen ja kasvattaa turistien määrää, kun maa ja kuninkaallinen perhe kylpevät myönteisissä otsikoissa.

Sulhanen tehnyt sotilasuran

Prinssin varhaislapsuutta on kuvattu onnelliseksi, mutta 12-vuotiaana hänen elämänsä muuttui täysin, kun hänen äitinsä, prinsessa Diana kuoli rajussa auto-onnettomuudessa Pariisissa. Myös prinssin vanhempien riitaisaa suhdetta ja avioeroa riepoteltiin aikanaan mediassa, eikä vähiten siksi, että pariskunta myös itse avautui henkilökohtaisesta elämästään poikkeuksellisella tavalla.

Harrylla ja hänen isoveljellään prinssi Williamilla kerrotaan olevan läheiset suhteet. William toimiikin odotetusti Harryn bestmanina.

Harry on kertonut julkisuudessa saaneensa viime vuosina apua terapiasta, kun hän alkoi käsitellä lapsuutensa traumaattisia kokemuksia erinäisten kaoottisten vuosien jälkeen – kuten hän itse on aikaa kuvannut.

Prinssillä on takanaan varsin ansiokas kymmenisen vuotta kestänyt sotilasura, ja hän on pitänyt esillä etenkin veteraanien asemaa. Sotilaat ovat näkyvässä osassa myös hääpäivän seremonioissa, hovi on kertonut. Harry on sotilasarvoltaan kapteeni ja on palvellut muun muassa Afganistanissa.

Lisäksi prinssi on profiloitunut useissa hyväntekeväisyysjärjestöissä, erityisesti lasten parissa. Harry on muun muassa työskennellyt eteläisen Afrikan Lesothossa aids-orpojen hyväksi.

Prinssin nuoruusvuosina sattui kuitenkin yhtä ja toista, sillä Harryn juhlinta lähti kerran jos toisenkin niin sanotusti laukalle. Prinssin nähtiin juhlivan useaan otteeseen reippaasti muun muassa Lontoon yössä. Vuonna 2005 hän sai aikaiseksi melkoisen kohun esiinnyttyään natsiunivormua muistuttavassa asussa eräissä pukujuhlissa.

Moinen temppu sai prinssin esittämään jälkikäteen julkisen anteeksipyynnön. Vuonna 2012 prinssi pisti ranttaliksi Las Vegasissa, jossa hänet kuvattiin juhlimassa ilkosillaan.

Monikulttuurinen näyttelijä Amerikasta

Meghan Marklen julkikuva on tulevaa aviopuolisoa seesteisempi. Markle on tullut tunnetuksi erityisesti roolistaan draamasarjassa Pukumiehet (Suits).

Marklen roolihahmo rakastuu superälykkääseen ja charmikkaaseen valejuristiin, joka jää tekosestaan kiinni, mutta onnistuu kuitenkin keplottelemaan itsensä kuiville. Markle jätti näyttelijäntyöt sen jälkeen, kun seurustelu Harryn kanssa tuli julkiseksi.

Sosiaalisessa mediassa aktiivisesti esiintynyt Markle on sulkenut kaikki henkilökohtaiset tilinsä ja bloginsa. Nykyisin pariskunnan tekemiset kerrotaan sosiaalisessa mediassa hovin virallisten tilien kautta. Marklella oli esimerkiksi Instagramissa melkein kaksi miljoonaa seuraajaa ja Twitterissäkin noin 350 000.

Markle on syntyjään yhdysvaltalainen, mutta on asunut pitkään myös Kanadassa. Markle otti jo lapsuudessa kantaa tasa-arvokysymyksiin ja kirjoitti muun muassa silloiselle Yhdysvaltain ensimmäiselle naiselle Hillary Clintonille kirjeen, jossa paheksui tv-mainosten perinteistä pullantuoksuista naiskuvaa.

Markle on niin ikään puhunut rotujen välisistä suhteista. Marklen äiti on afroamerikkalainen ja isän juuret ovat Euroopassa.

Markle on tehnyt myös humanitaarista työtä muun muassa YK:lle. Hänen kiinnostuksensa kohteita ovat esimerkiksi tyttöjen koulunkäyntimahdollisuuksien parantaminen ja naisten terveydenhuolto.

http://www.bbc.com/news/live/uk-44167290

https://www.theguardian.com/uk-news/live/2018/may/19/royal-wedding-2018-prince-harry-and-meghan-markle-marry-at-windsor-live

STT

Kuvat: