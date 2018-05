Cam Atkinson päästi USA:n pälkähästä jatkoajalla

Yhdysvallat oli jääkiekon miesten MM-kisoissa vaikeuksissa Latviaa vastaan, mutta väänsi lopulta 3-2-voiton jatkoajalla.

Samalla Yhdysvallat ohitti B-lohkon sarjataulukossa Suomen, jolla on koossa neljästä pelistä yhdeksän pistettä. Yhdysvallat on kerännyt Tanskan MM-kisojen neljästä pelistään kymmenen pistettä.

Herningin ottelussa Yhdysvallat siirtyi avauserässä johtoon Chris Kreiderin luudittua ylivoimalla irtokiekon verkon perukoille. Latvia tuli erän lopussa tasoihin Uvis Balinskisin laukauksen muutettua yhdysvaltalaispelaajasta suuntaa.

Toisen erän alkupuolella Latvia siirtyi ylivoimalla johtoon, kun Andris Dzerins siirsi irtokiekon maaliin. Yhdysvallat tasoitti toisen erän lopussa Colin Whiten osumalla.

Kolmannessa erässä ei maaleja nähty, joten ratkaisua haettiin jatkoajalta. Siinä ratkaisijaksi nousi Cam Atkinson, joka viimeisteli 3-2-osuman ylivoimalla maalin kulmalta.

Latvialla on koossa neljästä ottelustaan kuusi pistettä.

STT

Kuvat: