Cleveland kukisti kotikentällä pelanneen Bostonin – etenee jälleen NBA:n finaaliin

Koripallon NBA:ssa Cleveland Cavaliers on varmistanut jatkopaikkansa liigan finaalissa kukistettuaan Boston Celticsin itälohkon finaalisarjan seitsemännessä ottelussa. Boston hävisi kotikentällään pelatun ottelun pistein 79-87. Kyseessä on neljäs peräkkäinen kerta, kun Cleveland etenee finaaliin.

Voitot olivat ennen ottelua tasan 3-3.

Clevelandin parhaat pisteet heitti LeBron James, joka sai 35 pistettä. Bostonin paras pistemies oli Jayson Tatum, joka nakutti 24 pistettä.

Länsilohkon loppuotteluparin voittaja ei ole vielä selvinnyt, joten Clevelandin vastustaja selviää vasta myöhemmin tällä viikolla. Vastakkain länsilohkossa pelaavat Houston Rockets ja Golden State Warriors. Voitot ovat tasan 3-3.

Golden State Warriors on hallitseva NBA-mestari.

STT

Kuvat: