CNN: Kahdeksan naista syyttää Morgan Freemania sopimattomasta käytöksestä

Amerikkalaista näyttelijälegendaa Morgan Freemania syytetään sopimattomasta käytöksestä naisia kohtaan. Kahdeksan naisen esittämistä syytöksistä kertoo uutiskanava CNN. CNN on myös haastatellut useita Freemanin käytöstä seuranneita todistajia.

Yksi CNN:n haastattelemista naisista työskenteli tuotantoassistenttina elokuvan Tyylikäs lähtö kuvauksissa. Hän kertoo Freemanin käpälöineen häntä ja kommentoineen hänen vartaloaan lähes päivittäin.

– Hän yritti nostaa hamettani ja kyseli alusvaatteitani, nainen kertoi.

Aiemmassa Suuri puhallus -elokuvan kuvauksissa Freemanin kerrotaan myös kommentoineen naisten vartaloita. Kukaan törkypuheiden kohteeksi joutuneista naisista ei uskaltanut kertoa asiasta, koska he pelkäsivät menettävänsä työpaikkansa. He tyytyivät väistelemään Freemania ja pukeutumaan peittävästi.

Freeman ei suostunut kommentoimaan syytöksiä CNN:lle.

80-vuotias Freeman on esiintynyt elokuvissa lähes viidenkymmenen vuoden ajan, ja hän voitti sivuosa-Oscarin roolistaan elokuvassa Million Dollar Baby. Lisäksi hän on esiintynyt muun muassa elokuvissa ”Rita Hayworth – Avain pakoon” ja ”Driving Miss Daisy” ja esittänyt muissa elokuvissa muun muassa Jumalaa ja Nelson Mandelaa. Freeman on työskennellyt myös paljon ääninäyttelijänä.

https://edition.cnn.com/2018/05/24/entertainment/morgan-freeman-accusations/index.html

STT