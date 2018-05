CNN: Trump kirjoitti itse lääkärinlausuntonsa ollessaan vielä presidenttiehdokkaana -”Mustaa huumoria”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saneli itse terveyttään koskevan lausunnon vuonna 2015, kertoo CNN. Lausunnon tekijänä pidetty lääkäri Harold Bornstein sanoi uutiskanavalle, ettei kirjoittanut lausuntoa.

– Se lausunto on mustaa huumoria, se kuvastaa huumorintajuani. Se on kuin Fargo-elokuvasta: totuutta siirretään eri suuntaan, Bornstein sanoi.

Lääkärin mukaan Trump luki lausuntoa samalla kun Bornstein vaimoineen ajeli ympäri New Yorkin Keskuspuistoa.

– Trump saneli lausunnon, ja minä kerroin hänelle, mitä siihen ei voinut panna, Bornstein jatkoi.

Trump oli lääkärinlausuntoa annettaessa vasta republikaanien presidenttiehdokas. Lausunto ylisti estoitta Trumpin terveyttä ja siinä todettiin muun muassa, että jos Trump valitaan, hän on ”tervein ihminen, joka koskaan on valittu presidentiksi”.

Bornstein on aikaisemmin väittänyt kirjoittaneensa lausunnon itse, joskin kovassa kiireessä.

Myös ex-henkilääkärin toiminta epäilyttävää

Trumpilla on muutenkin ongelmia entisten lääkäriensä kanssa, sillä hänen ex-henkilääkärinsä Ronny Jackson saattaa joutua puolustusministeriö Pentagonin valvontajohtajan tutkittavaksi.

Valvontaviranomainen kertoi ABC Newsin mukaan maanantaina saaneensa tietoonsa syytöksiä Jacksonin epäammattimaisesta toiminnasta. Pentagon arvioi, onko syytösten pohjalta käynnistettävä tutkinta. Syytösten sisällöstä ei kerrottu.

Trump nimitti Jacksonin veteraaniasiainministeriksi maaliskuussa, mutta Jackson vetäytyi valintaprosessista häntä kohtaan esitettyjen syytösten takia. Hän ei palannut Trumpin henkilökohtaiseksi lääkäriksi, mutta työskentelee yhä Valkoisen talon lääkintäyksikössä.

Aiemmin julkisuuteen tulleiden väitteiden mukaan Jackson on muun muassa kirjoittanut reseptejä potilaille tietämättä näiden potilashistoriaa ja ollut juovuksissa töissä. Jackson on kiistänyt syytökset.

Lisäksi varapresidentti Mike Pencen lääkärin on uutisoitu valittaneen Jacksonin rikkoneen Pencen vaimon yksityisyydensuojaa.

