Donskoi ei lähde MM-kisoihin – Palola nousee kokoonpanoon

San Jose Sharksin Joonas Donskoi ei liity Leijonien MM-joukkueeseen. Tämän myötä ensimmäiset kaksi peliä katsomosta seurannut hyökkääjä Olli Palola on rekisteröity kokoonpanoon ja on illan Norja-pelissä 13:s hyökkääjä.

– Donskoi halusi tulla, mutta vammat estivät kisamatkan, päävalmentaja Lauri Marjamäki sanoi Suomen harjoitusten jälkeen.

Marjamäki ei halunnut paljastaa mitään muiden mahdollisten NHL-vahvistusten tilanteesta. Pittsburghin puolustaja Olli Määttä pyörii monien mielessä, mutta Marjamäki piti korttinsa piilossa.

– En tiedä. Se on tämän hetken tilanne. Katsotaan päivä kerrallaan. Ilmoitellaan kun tiedetään, päävalmentaja sanoi.

Suomen ketjut ovat illan pelissä ennallaan, joten Palola aloittaa kolmantenatoista hyökkääjänä.

– Saa nähdä, mitä sieltä tulee, mutta kaikki otetaan vastaan. Kiva että pääsee tonne alas (vaihtoaitioon) ja porukkaan mukaan. Hieno juttu, Palola sanoi.

Suomen maalilla aloittaa Harri Säteri, joka torjui Suomen ensimmäisessä ottelussa Etelä-Koreaa vastaan.Marjamäki kertoi, että hänellä on suunnitelma maalivahtien peluutuksesta, mutta hän ei ole paljastanut sitä etukäteen Säterille ja Ville Hussolle.

– Säteri on pelannut hyviä pelejä, Marjamäki sanoi.

Ottelu Suomi-Norja alkaa Tanskan Herningissä Suomen aikaa kello 21.15.

STT

