Donskoi palasi maalivireessä kaukaloihin – San Jose tasoitti voitot NHL:n pudotuspeleissä

Tulokasseura Las Vegas on ollut jääkiekon NHL:n suurimpia yllättäjiä, mutta pudotuspelien toisen kierroksen ottelussa San Josea vastaan se jäi pahasti jalkoihin.

Kotijoukkue San Jose kaatoi Las Vegasin maalein 4-0 ja tasoitti ottelusarjan voitot 2-2:een. Loukkaantumisensa jälkeen tositoimiin palannut Joonas Donskoi viimeisteli avauserässä San Josen toisen maalin.

Toisessa Suomen aikaa varhain torstaina päättyneessä NHL-ottelussa Boston hävisi kotonaan Tampa Baylle 1-4. Tuukka Rask keräsi Bostonin maalilla 33 torjuntaa, ja Tampa Bay johtaa ottelusarjaa voitoin 2-1.

Donskoin osuma oli komea, sillä hän purjehti koko kentän läpi ja laukoi kiekon tyylillä verkon perukoille. Suomalaishyökkääjä on kerännyt tämän kauden pudotuspeleissä tehopisteet 2+2.

San Josen ja Las Vegasin ottelusarjassa on napsittu voittoja vuorotellen. Vielä avauspelissä Vegas jyräsi 7-0-voittoon.

– Aloimme toisesta pelistä lähtien kiinnittää tarkemmin huomiota pieniin yksityiskohtiin. Olemme parantaneet koko ajan, San Josen päävalmentaja Peter DeBoer kertoi seuran kotisivuilla.

Raskin Bostonilla heikko alku

Rask joutui etenkin Tampa Bay -kamppailun alkupuolella koville, ja vierasjoukkue johti ensimmäisen erän jälkeen 3-1.

– Huono alku meiltä, siitä ei ole kahta sanaa. He tekivät muutaman ison maalin, emmekä päässeet peliin mukaan, Boston-tähti Patrice Bergeron harmitteli seuran kotisivuilla.

Suomalaismaalivahti Rask oli samaa mieltä.

– Odotimme, että olisimme pystyneet nousemaan alun jälkeen ja tekemään tästä vielä tasaisemman pelin. Vastustaja ei antanut meille mitään ilmaiseksi, Rask sanoi.

Rask jahtaa uransa toista NHL:n mestaruutta, mutta Tampa Bay on tällä hetkellä kuskin paikalla.

Vierasjoukkueen ykköstykki oli tshekkipelaaja Ondrej Palat, joka iski avauserässä kaksi pikamaalia Raskin selän taakse.

Yksi kamppailun hahmoista oli Tampa Bayn maalivahti Andrei Vasilevski, joka keräsi 28 torjuntaa.

