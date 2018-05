Eero Milonoffin tähdittämä elokuva voitti Cannesin elokuvafestivaaleilla

Ruotsalais-tanskalainen elokuva Gräns (Raja) voitti Un certain regard -kilpasarjan pääpalkinnon Cannesin elokuvajuhlilla perjantaina. Elokuvan toista pääosaa esittää suomalaisnäyttelijä Eero Milonoff.

Un certain regard on arvostusjärjestyksessä varsinaisesta kilpasarjasta heti seuraava. Sarjassa oli mukana kaikkiaan 18 elokuvaa. Viisihenkistä tuomaristoa johti näyttelijä Benicio del Toro.

Gräns-elokuvan tyylilajia on luonnehdittu yliluonnolliseksi kauhuksi. Elokuvan on ohjannut iranilaissyntyinen Ali Abbasi, ja se sai maailmanensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlilla.

