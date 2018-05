EK:n barometri: Suhdanne nousussa, työvoimapula riesana

Suomalaiset yritykset arvioivat suhdannenousun jatkuneen alkuvuonna, ilmenee EK:n suhdannebarometrista. Tilanne oli huhtikuussa kerättyjen vastausten perusteella keskimääräistä parempi kaikilla päätoimialoilla. Kehitys on ollut vahvaa erityisesti teollisuudessa.

Työvoiman saatavuudesta alkaa kuitenkin muodostua ongelma yhä useammalle yritykselle. Kaikista barometrin vastaajista 28 prosenttia koki rekrytointiongelmat kasvun esteeksi.

– Tämä luku on korkein sitten vuoden 2007 ja aivan huipputasolla koko barometrin historiassa, huomautti EK:n johtaja Penna Urrilakommentissaan.

Edellisessä barometrissä tammikuussa työvoiman saatavuutta piti ongelmana 22 prosenttia vastanneista.

Vastaajat odottavat, että suhdanne vahvistuu entisestään seuraavan puolen vuoden aikana. Teollisuuden tilauskanta on kasvanut ja on tasoltaan selvästi yli normaalin. Sama koskee rakentamista. Teollisuudessa kapasiteetin käyttöaste on noussut entisestään ja vastanneista yrityksistä 88 prosenttia ilmoitti, että niillä on kapasiteetti täysin hyödynnettynä.

Huhtikuun suhdannebarometriin vastasi 1 251 yritystä, joilla on Suomessa kaikkiaan lähes 260 000 työntekijää. Suhdannekyselyjä on tehty neljä kertaa vuodessa jo vuodesta 1966 alkaen.

https://www.youtube.com/watch?v=UN1Vwd1ddzI&feature=youtu.be

STT

