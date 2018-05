Eläinten ihastelun lisäksi yleisö pääsee nyt kuuntelemaan luonnon ääniä – WWF:n Luontolive laajeni

Ympäristöjärjestö WWF on laajentanut Luontoliveään kuvalähetyksistä ääniin. Järjestö asensi yhdessä Metsähallituksen kanssa mikrofonin Helsingin edustalla sijaitsevaan Vallisaareen, jotta yleisö pääsisi kuuntelemaan luonnon ääniä suorassa lähetyksessä. Järjestön mukaan tavoitteena on tuoda luonto lähemmäs ihmisiä.

Mikrofoni sijaitsee Vallisaaren yleisöltä suljetussa osassa, jonka lehdoissa ja tuomitiheikössä asuu useita eri laululintuja kuten mustarastaita, laulurastaita ja peukaloisia. Linnunlaulun lisäksi WWF:n livessä voi kuulla sammakon kurnutusta. Kevään edetessä lähetyksen eläinlajien kirjo kasvaa ja tuurilla voi kuulla uhanalaistenkin lajien ääniä.

Norppalivestä innoituksensa saanut Luontolive-sivusto avattiin huhtikuun puolessa välissä. Suoria lähetyksiä on sittemmin katsottu yli 100 000 kertaa, WWF kertoo tiedotteessa. Järjestön kamera- ja äänihankkeiden tavoitteena on levittää tietoa harvinaisista eläinlajeista ja niiden kohtaamista uhkista.

