Eläkeläiset ovat lisänneet reippaasti kotitalousvähennyksen käyttöä

Eläkeläiset ovat lisänneet kymmenessä vuodessa reippaasti kotitalousvähennyksen käyttöä. Kotitalousvähennystä saavien eläkeläisten määrä on pompannut miltei kolminkertaiseksi 60 000:sta vajaaseen 170 000:een vuonna 2016.

Samaan aikaan eläkeläisten määrä on toki kasvanut reippaasti, mutta STT:n haastattelemat asiantuntijat näkevät kasvun taustalla myös useita muita syitä. Nyt eläköityvien eläkkeet ovat selvästi korkeampia kuin takavuosina, ja myös asenteet palvelujen käyttöä kohtaan ovat muuttuneet.

Kotitalousvähennystä saa remontteihin ja kotitalous- ja hoivatyöhön. Palveluita kotiin tai vapaa-ajan asunnolle ostettaessa osan kuluista voi vähentää verotuksessa kotitalousvähennyksenä. Kotitalousvähennys on enintään 2 400 euroa vuodessa. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa.

Kotitöiden teettäminen aiempaa hyväksyttävämpää

Pääanalyytikko Aki Savolainen Verohallinnosta uskoo, että kotitaloustöiden teettäminen ulkopuolisella koetaan aiempaa hyväksyttävämpänä.

– Eläkeläiset käyttävät kotitalousvähennystä huomattavasti enemmän hoivapalveluihin kuin töissä olevat, Savolainen kertoo.

Hänen mukaansa kotitalousvähennyksen käyttökohteet vaihtelevat tuntuvasti eri ikäluokissa. Savolaisen mukaan hieman yllättäen eniten remonttitöihin kotitalousvähennystä käyttivät 50-60 ikävuoden molemmin puolin olevat ihmiset.

– Näyttäisi siltä, että 50-60-vuotiaat kunnostavat eniten asuntojaan ja kesämökkejään, Savolainen sanoo.

Kotitaloustyöhön, kuten siivoukseen, vähennystä käyttävät eniten usein ruuhkavuosia elävät nelikymppiset.

– On kiinnostavaa, mitä tämä nelikymppisten porukka tekee sitten, kun he muutaman vuoden päästä ovat viisikymppisiä ja lapset alkavat lähteä talosta pois.

Joka tapauksessa Savolainen uskoo, että hoivapalveluiden kasvava käyttö lisää eläkeläisten kotitalousvähennyksen käyttöä tulevina vuosina.

STT