Elämäntapamuutosekspertti Tomi Kokko Saloon ja Paimioon

Elämäntapamuutosekspertti Tomi Kokko tulee puhumaan Saloon ja Paimioon.

Virallisia ravitsemussuosituksia kritisoiva Kokko kiertää puolen vuoden aikana Suomen jokaisessa 107 kaupungissa puhumassa puhtaasta ravinnosta ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Kokon Lean in Five Weeks -haaste on liikuttanut jo tuhansia suomalaisia ja 30 päivän ihmiskoe -dokumentti herätti vilkasta keskustelua virallisista ravintosuosituksista.

30 päivän ihmiskoe kertoo siitä, kuinka Kokko söi kuukauden ajan virallisten ravitsemussuositusten mukaan ja lihoi kuusi kiloa sekä voi omien sanojensa mukaan huonosti.

Koko Suomen ravintoremontti -kiertue tulee torstaina Paimioon ja Saloon. Seminaari on kaikille osallistujille ilmainen, ja tällä hetkellä ilmoittautuneita on jo yli 13 000 ympäri Suomea. Kiertueelle voi ilmoittautua netissä.

Koko Suomen ravintoremontti -kiertue Paimiossa (Tapahtumatalo Isku, Seuratie 3) torstaina 24. toukokuuta kello 16–17.30 ja Salossa Astrum Areenalla torstaina 24. toukokuuta kello 19.30–21.