Elias Kuosmanen paini EM-pronssia

Elias Kuosmanen on voittanut pronssia kreikkalais-roomalaisen painin EM-kisojen 97 kilon sarjassa. Hän voitti pronssiottelussa Kreikan Laokratis Kesidisin pistein 10-7. Mitali on suomalaismiehille ensimmäinen arvokisoissa sitten Rami Hietaniemen EM-hopean vuodelta 2014.

Kuosmaselle, 22, on aiemmin kertynyt arvokisamenestystä junioreissa. Hän otti junioreiden MM-kultaa vuonna 2011 ja seuraavana vuonna EM-kultaa. Viime vuonna Kuosmanen paini 23-vuotiaissa sekä MM- että EM-hopeaa.

