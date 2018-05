Elias Kuosmanen painii EM-pronssista – taipui olympiavoittajalle välierässä

Helsingin Hakan 22-vuotias painija Elias Kuosmanen on jo kehkeytynyt väkeväksi tekijäksi aikuisten mattokahinoihin. Kuosmanen paini upeasti kreikkalais-roomalaisen painityylin 97-kiloisten EM-pronssiotteluun, joka väännetään keskiviikkona Venäjän Dagestanissa.

Vastaansa Kuosmanen saa joko Israelin Robert Avanesyanin tai Kreikan Laokratis Kesidisin.

Vapputiistaina Kuosmanen paini elämänsä kamppailun. Hän taltutti käsivarsiheitolla ja muilla ripeillä toimilla Venäjän Musa Jevlojevin, vuoden takaisen MM-hopeamitalimiehen.

– Urani paras voitto ihan kiistatta. Venäjän arvokisaedustajan voittaminen ei ole arvokisoissa helppoa kenellekään, sen ovat vuodet näyttäneet. Mutta kun lähtee röyhkeästi liikkeelle, eikä pelkää mitään, niin voi jotain saavuttaa, Kuosmanen puhui.

Seuraavaksi EM-matolla kukistui Ruotsin Kalle Persson, mutta välierässä Armenian 12-kertainen arvokisamitalisti ja olympiakultamitalimies Artur Aleksanjan oli vielä liian kova luu. Aleksanjanin pitävä takavyö ja nopeat vyörytykset toivat armenialaiselle pikaisesti ylivoimaisen pistevoiton.

Pätevänä pystypainijana tunnettu Kuosmanen herätti kansainvälistä huomiota jo junioreissa. Hän otti junioreiden MM-kultaa vuonna 2011, ja seuraavana vuonna hänet leivottiin junioreiden EM-kultamitalimieheksi. Viime vuonna Kuosmanen paini 23-vuotiaissa sekä MM- että EM-hopeaa.

Vammoilta Kuosmanenkaan ei ole välttynyt: hänen toinen polvensa leikattiin jo vuonna 2013. Myöhemmin muun muassa hänen takareitensä on vihoitellut ja myös hänen olkapäänsä on ehtinyt sanoa ”työehtosopimuksen” rikki.

Kuosmasen tavoin Helsingin Hakaa edustava nyt 72-kiloinen Toni Ojala koki sekä voiton että tappion. Avausottelussaan Ojala näytti painimisen mallia Ukrainan Bohdan Kabynille. Sitä vastoin painimaa Georgian Iuri Lomadze oli vielä liian kova mies Ojalalle, jolle kirjattiin ylivoimainen pistetappio luvuin 6-16. Ojalan painit EM-molskilla loppuivat häviöön georgialaiselle.

