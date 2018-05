Emmanuel Macron on vuosi vaalivoiton jälkeen epäsuosittu, mutta vailla haastajia

Vuosi sitten Ranskassa tehtiin historiaa, kun uuden poliittisen liikkeen ehdokas Emmanuel Macron peittosi äärioikeiston Marine Le Penin presidentinvaaleissa. Muutama kuukausi vaalivoiton jälkeen Macronin suosio oli pudonnut yli 60 prosentin lukemista puoleen ja kunnianhimoisen uudistusohjelman arveltiin jo jäävän aikomusten tasolle.

Macron kuitenkin puski läpi muun muassa työelämän lainsäädännön muutoksia, ja suosiokin on kohentunut alun notkahduksen jälkeen. Vaikka enemmistö ranskalaisista on yhä tyytymättömiä Macroniin, hänen mahdolliset poliittiset haastajansa ovat vieläkin epäsuositumpia.

Tänä keväänä Macron on saanut eteensä muun muassa valtion rautatieyhtiön SNCF:n pitkäkestoisen lakkosarjan. Monet Macronin edeltäjät ovat yrittäneet ja epäonnistuneet raskaasti tappiollisen SNCF:n uudistamisessa, mutta tällä kertaa historia ei välttämättä toista itseään.

– Jos vertaa aiempiin lakkoihin, niin ay-liike on nyt hajanaisempi, kertoo Jyväskylän ja Strasbourgin yliopistojen professori Niilo Kauppi.

Hänen mukaansa vasta 40-vuotiaan presidentin uudistusohjelman tie ei ole noussut vielä pystyyn muuallakaan, kuten yliopistomaailmassa.

– Minusta tämä ei näytä hänen kannaltaan ollenkaan pahalta, Kauppi arvioi kokonaistilannetta.

Suosion laskusta huolimatta Macronin asema ei ole tällä hetkellä uhattuna. Kaupin mukaan pinnan alla kuitenkin kytee, eivätkä äärioikeiston suosiota vuosi sitten nostaneet tyytymättömyyden perussyyt ole kadonneet Ranskassa mihinkään.

– Macronin ongelma on, ettei hän ole kyennyt luomaan yhteyttä tavallisten kansalaisten arkipäivän ongelmiin. He eivät näe uudistusten yhteyttä omaan elämäänsä, Kauppi kuvailee.

STT