Erik Haulan Las Vegas nousi surusta ja yllätti jääkiekkoilevan maailman

Viime syksynä Las Vegas valmistautui ensimmäiseen kauteensa jääkiekon NHL:ssä. Ulkopuolelta joukkueelle ei ladattu suuria odotuksia, mutta joukkue uskoi pudotuspelipaikkaan. Monet lyttäsivät laajennusjoukkueen heittopussiksi.

Joukkue oli kasattu muiden joukkueiden ylijäämäpelaajista, mutta kaukalossa Las Vegas vaiensi epäilijät. Maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa Las Vegas varmisti länsilohkon voiton ja paikan Stanley Cupin finaaleihin, kun se kukisti Winnipegin voitoin 4-1.

Ratkaisupelissä Las Vegas oli vahvempi maalein 2-1 ja käytti ensimmäisen katkaisupaikan kuten myös ottelusarjoissa Los Angelesia ja San Joseta vastaan.

Las Vegas on rikkonut kauden aikana joukon tulokasennätyksiä.

– Kaikki ennätykset ja sen sellaiset eivät merkitse mitään, jos emme ole viimeisenä joukkueena pystyssä, hyökkääjä Jonathan Marchessault paalutti TSN:n haastattelussa.

Haula ja muut vastuunkantajat

Runkosarjan aikana Las Vegas kärsi ajoittain suuresta loukkaantumissumasta, mutta ratkaisijoita ja uusia vastuunkantajia joukkueessa on riittänyt. Kokeneista pelaajista maalivahti Marc-Andre Fleury, 33, on torjunut hienot pudotuspelit ja ollut esimerkki joukkueelleen.

Hyökkääjä James Neal, 30, ratkaisi useita otteluja alkukaudesta. Sen jälkeen ratkaisijoiksi alkoi nousta muita pelaajia, eikä ratkaisijoiden määrälle näy loppua. Suomalaishyökkääjä Erik Haula iski runkosarjassa tehot 29+26=55, joilla hän päihitti kirkkaasti omat aiemmat ennätyksensä.

Haulan tapaisia tarinoita Las Vegasin riveissä on useita. Maalitykki William Karlsson osui kahden edellisen kauden aikana Columbukselle yhteensä 15 kertaa, mutta Las Vegasissa syntyi runkosarjassa 43 maalia.

Myös Floridasta siirtynyt Marchessault romutti entisen piste-ennätyksensä, kun runkosarjassa syntyi tehot 27+48=75. Pudotuspeleissä Marchessault on pelannut yli piste per peli -tahdilla.

Eheyttävä vaikutus surun jälkeen

Kaiken menestyksen jälkeen harva muistaa, millaiset joukkueen lähtökohdat olivat ja millaisessa ilmapiirissä kausi alkoi. Jääkiekko häipyi ajatuksissa taka-alalle, kun joukkomurhaaja avasi 1. lokakuuta tulen musiikkitapahtumassa Las Vegasissa ja surmasi 58 ihmistä. Useita satoja loukkaantui.

Las Vegas aloitti kautensa synkissä tunnelmissa, mutta on hoitanut osansa kaupungin eheyttämisessä tragedian jälkeen. Nyt joukkue on kaikkien hämmästykseksi Stanley Cupin finaaleissa.

– Tämä merkitsee meille paljon. Jokaisen sarjan voittaminen on mahtavaa meille, mutta myös kaupungille ja sen asukkaille, joille olemme pelanneet, puolustaja Deryk Engelland tiivisti NHL:n verkkosivuilla finaalipaikan ratkettua.

Las Vegas on enää neljän voiton päässä yhdestä palloiluhistorian suurimmista yllätyksistä.

https://www.tsn.ca/talent/next-chapter-in-sin-derella-vegas-story-stanley-cup-final-1.1090423

https://www.nhl.com/news/vegas-golden-knights-winnipeg-jets-game-5-recap/c-298712068

STT