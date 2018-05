Eronneet vanhemmat voisivat jakaa lapsilisän ja asumistuen – Työryhmä kannattaa merkintää vuoroasumisesta väestötietojärjestelmään

Periaatteessa lapsilisän ja asumistuen jakaminen vanhempien kesken voi jatkossa olla mahdollista vuoroasumistilanteessa, sanoo perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.).

– Lainsäädännöllisille muutoksille olisi tarvetta. Tällä hetkellä lapsilisää ei ole mahdollista jakaa kahden vanhemman tilille, hän sanoo.

Saarikko asetti alkuvuodesta työryhmän selvittämään eroperheiden lasten vuoroasumisten vaikutuksia. Työryhmä esitteli loppuraporttinsa torstaina.

Vuoroasumisella tarkoitetaan yleensä järjestelyä, jossa lapsi asuu vanhempien eron jälkeen yhtä paljon molempien vanhempien luona. Selvitys on kytköksissä oikeusministeriön valmisteilla olevaan lapsenhuoltolain uudistukseen.

Työryhmän mukaan lasten vuoroasumisille ei pääsääntöisesti ole laillisia esteitä, mutta vuoroasumista ei ole huomioitu tarpeeksi kattavasti lainsäädännössä ja soveltamiskäytännössä.

– Etuuksien huono järjestely voi olla arkea merkittävästi hankaloittava asia. Vuoroasumista ilmiönä täytyy vielä perusteellisemmin selvittää, sanoo oikeusministeri Antti Häkkänen.

Kahdessa kodissa asuminen näkyisi väestötiedoista

Työryhmä kannattaa vuoroasumisesta väestötietojärjestelmään merkintää.

– Kaksoiskuntalaisuutta on aika mahdotonta toteuttaa nykypuitteissa. Väestötietojärjestelmään tehty merkintä helpottaisi arjen sujuvuutta, Saarikko perustelee.

Työryhmä esittää yleisen asumistuen ruokakuntakäsitteen uudistamista niin, että lapsi voitaisiin katsoa pysyvästi asuvaksi kahdessa asunnossa ja kahteen ruokakuntaan kuuluvaksi.

Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen rakennetta tulisi ryhmän mukaan muuttaa siten, että etuuksia voisi myöntää molempiin koteihin silloin, kun molemmat vanhemmat hoitavat lasta kotihoidon tuella tai kun lapsi on yksityisessä varhaiskasvatuksessa vuoroviikoin.

Lisäksi työryhmä haluaisi, että elatustukilakia uudistettaisiin niin, että lapsen vuoroasuminen elatusvelvollisen luona ei estäisi tuen maksua.

Työryhmä toteaa, että asiassa on katsottava koko ajan lapsen etua.

