Eroon turhista rekistereistä

Henkilötietojen keräämistä ohjaavat säännöt tiukkenevat, kun Euroopan unionin uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan 25. toukokuuta. Lisää rajoituksia tietojen keräämiseen tuovaa asetusta aletaan soveltaa kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.

Asetus yhdenmukaistaa EU:n jäsenvaltioiden tietosuojasäännökset ja sen voimaantullessa toimintansa aloittaa myös Euroopan tietosuojaneuvosto.

Jokaisen henkilötietoja on lukuisissa erilaisissa rekistereissä niin viranomaisilla kuin erilaisten palvelujen tarjoajilla, työnantajilla ja harrastusyhteisöillä.

Uudistuva laki ei kiellä keräämästä ja tallettamasta henkilötietoja, kunhan henkilö antaa siihen suostumuksensa. Tietoja keräävän organisaation ja rekisteröidyn välillä on oltava asiallinen yhteys. Rekisteriin kirjattujen henkilötietojen täytyy rajoittua rekisterinpitäjän toiminnan ja tehtävien kannalta olennaisiin tietoihin.

Henkilötietolain tehtävänä on suojata yksityiselämää. Henkilötiedot ovat arvokkaita, ja niiden salassapito tärkeää. Rekisterinpitäjä on velvollinen huolehtimaan, että sen käsittelemät henkilötiedot pysyvät suojassa.

Uudistusta silmällä pitäen Salon seudun organisaatioissa (SSS 19.4.) on tarkistettu henkilötietojen käsittelykäytäntöjä, lisätty suojauksia, koulutettu henkilökuntaa, arvioitu tietosuojariskejä ja tehty varautumissuunnitelmia poikkeamien havaitsemiseksi.

Laillisia ja tarpeellisia rekisterejä on paljon, mutta asetus ohjaa nyt karsimaan turhat rekisterit ja tuhoamaan niiden tietosisällöt. Monet rekisterit ovat jääneet olemaan, vaikka ne eivät ole enää tarpeellisia eikä niillä ole tietoja keränneen organisaation toiminnan kannalta mitään merkitystä.

Uuden asetuksen myötä rekisteröidyn oikeudet lisääntyvät ja rekisterin pitäjän vastuut kasvavat. Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua.

Tietojen virheettömyyden varmistaminen takaa niin rekisterinpitäjän kuin rekisteröidyn oikeusturvan.