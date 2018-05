Espanjalaiskaupungit rajoittavat asuntojen vuokraamista turisteille

Espanjassa useat kaupungit aikovat asettaa rajoja Airbnb:n kaltaisille palveluille, joiden kautta asuntoja vuokrataan turisteille lyhytaikaisesti.

Palveluja syytetään vuokratason noususta ja siitä, että asuntojen omistajat irtisanovat pitkäaikaisia vuokralaisia tehdäkseen tilaa turisteille, jotka maksavat enemmän.

Madridin kaupunki on päättänyt kiristää asunnonvuokrauksen ehtoja niin, että vuokrausluvan saamiseksi asunnossa pitää olla oma, erillinen sisäänkäyntinsä.

Ehto on tiukka: vain noin viisi prosenttia kaupungin asunnoista täyttää sen. Ehto ei koske asukkaita, jotka vuokraavat omaa kotiaan enintään kolmeksi kuukaudeksi vuodessa.

Tällä hetkellä Madridissa on 9 000 asuntoa, joita vuokrataan turisteille. Määrä on kuusin- tai seitsenkertaistunut vuoden 2013 jälkeen, ja 2 000 asuntoa on laitettu vuokralle ilman lupaa, kertoo Madridin kaupunginvaltuutettu Jose Manuel Calvo.

Madrid ei ole myöntänyt uusia lupia tammikuun jälkeen eikä aio niin tehdäkään ennen kuin uudet säännöt ovat voimassa.

Valencia ei halua teemapuistoksi

Myös Valencian rantakaupungissa vertaisvuokrauspalveluita halutaan suitsia määräämällä ne noudattamaan hotelleja koskevaa lainsäädäntöä.

Vertaisvuokrattujen loma-asuntojen määrä kaupungissa on kasvanut 30 prosenttia vuoden 2016 jälkeen. Tilanne ei ole yhtä kriittinen kuin Madridissa ja Barcelonassa, mutta kaupungin pormestari haluaa lisätä vuokrausten sääntelyä.

– Sääntöjen on oltava sellaisia, että ne eivät estä tällaista jakamistaloutta. Kaupunkien on silti voitava säilyttää naapurustojen tunnelma ja olla muuttumatta teemapuistoiksi, sanoi Valencian talouskehityksen suunnittelija Julio Olmos.

Käytännössä uudet säännöt sallivat asuntojen vuokraamisen turisteille vain talojen kahdessa ensimmäisessä kerroksessa. Kaupungin vanhassa keskustassa säännöt ovat vielä tiukempia, ja vuokrausluvan saa vain rakennuksiin, jotka on nimenomaan tarkoitettu lomavuokralaisille.

Barcelona seuloo vuokrausverkkosivuja

Sääntöjen valvonnan mallin Madrid ja Valencia aikovat ottaa Barcelonasta. Siellä 40 ihmistä on palkattu seulomaan lomavuokrauspalveluiden verkkosivuja ja tarkistamaan, että kiinteistöjen luvat ovat kunnossa. Barcelonassa asuntojen vuokraaminen turisteille on ollut luvanvaraista vuodesta 2012 asti.

Palma de Mallorca sen sijaan aikoo kieltää käytännössä kaiken yksityisasuntojen lyhytaikaisen vuokraamisen.

Loma-asuntojen määrä saarikaupungissa kasvoi 40 prosenttia vuosina 2013-2017. Kun pitkäaikaiset vuokra-asunnot ovat vähentyneet ja kallistuneet, jotkut kausityöläiset ja paikalliset ovat joutuneet asumaan kesäisin autoissa ja leirintäalueilla.

STT

Kuvat: