Estekaksikko pyrkii EM-finaaliin – Camilla Richardsson ja Topi Raitanen hakivat vuorilta vauhtia

Estejuoksijat Camilla Richardsson ja Topi Raitanen palauttelivat kehoaan kovin erilaisissa tunnelmissa viikonvaihteen kilpailuista. Richardsson on rallatellut alkuvuodesta ennätyksestä ja onnistumisesta toiseen. Raitanen joutui jännittämään magneettikuvan tulosta.

Ydinmagneettinen resonanssi päästi Belgiassa kompuroineen Raitasen peloistaan.

– Tuli hyvä tuomio. Ei ollut luunmurtumaa, ja polvilumpio on ehjä. Kyse on luuruhjeesta, Raitanen kertoi huojentuneena.

Raitanen aloitti kilpailukautensa sunnuntaina Oordegemissä, mutta estekahakka päättyi kolhuun kilpailun puolivälissä. Kilpakumppani nojasi esteelletulossa Raitaseen, ja ponnistus jäi vajaaksi.

– Jalka oli tosi kipeä ja alkoi turvota. Ensimmäiseksi pelkäsin lumpion murtuneen, mutta vamman tuoreeltaan tutkinut lääkäri arvioi heti, ettei jalassa pitäisi olla mitään pahempaa, Raitanen kertoi.

– Siinä olisi tosiaan voinut käydä paljon pahemminkin.

Raitasen oli tarkoitus kilpailla seuraavaksi Paavo Nurmen kisoissa 5. kesäkuuta.

– Nyt vain päivä kerrallaan. Ennen kilpailua pitää kyetä juoksemaan pari treeniä kivutta.

Raitanen palaa arkeen allasjuoksulla ja painokevennetyllä juoksumatolla. Turun kilpailusta hän päättää ensi viikon alussa.

Kova treeni levänneenä

Talvella Richardsson ja Raitanen virittelivät vauhtiaan korkeanpaikan leirityksessä.

Richardsson oli joulun jälkeen viisi viikkoa Etelä-Afrikan Dullstroomissa ja hallikauden jälkeen seitsemän viikkoa Yhdysvaltain Flagstaffissa. Raitanen haki askeliinsa lentoa Dullstroomista, Flagstaffista ja Ranskan Font Romeusta.

– Molemmat leirit onnistuivat täydellisesti, Richardsson selittää alkukauden ennätysvirettään.

– Jukka Keskisalon valmennuksessa kevyet harjoitukset on tehty kevyinä ja kovat todella kovina. Olen lähtenyt viikon pääharjoitukseen aina levänneenä, ja se on toiminut hyvin. Juoksu tuntuu ihan erilaiselta kuin aiemmin.

Raitanen kiittää laadukkaista harjoituksista ruotsalaisia harjoituskumppaneita, valmentajaansa Janne Ukonmaanahoa ja Flagstaffissa harjoituksia valvonutta Keskisaloa.

Kiri irtoaa hilpeästi

Estekaksikon askelmerkit on laskettu Berliinin elokuussa järjestettäviin EM-kisoihin. Molemmat tahtovat loppukilpailuun. Richardsson laskee, että finaalipaikka heltiää 9.35:n alituksella. Raitanen tähtää minuuttia kovempaan kyytiin ja napakkaan kiriin.

– Minulla kiri on yleensä vahva, Raitanen vakuutti.

Raitasen kiri on purrut parhaiten Ruotsi-ottelussa Napoleon Solomonia vastaan ja universiadeissa, kun hän jätti nelossijallaan taakseen tukun MM-kisakävijöitä.

Myös Richardsson on saanut kiriinsä kipinää.

– Vetoharjoituksissa olen huomannut, että nopeuspuoli on kehittynyt. Olen parantanut myös estetekniikkaa, Richardsson kertoi.

STT

Kuvat: