Etelä-Korea Trumpin ja Kimin mahdollisesta tapaamisesta: Seuraamme tilannetta

Etelä-Korea on toivottanut tervetulleeksi tiedon siitä, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaaminen saattaa edelleen tapahtua. Asiaa kommentoi Etelä-Korean presidentin kanslian tiedottaja.

– Seuraamme tilanteen kehittymistä tarkasti, tiedottaja sanoi.

Trump perui aiemmin tällä viikolla tapaamisensa Kimin kanssa. Päätöstä perusteltiin Pohjois-Korean vihamielisyydellä.

Myöhemmin Trump kuitenkin ilmoitti, että tapaaminen saattaa sittenkin toteutua. Hänen mukaansa se voi tapahtua jopa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 12. kesäkuuta. Trump myös sanoi, että maiden välille on auennut uusia keskusteluyhteyksiä sitten torstain, jolloin Yhdysvallat ilmoitti peruuttavansa tapaamisen.

Varhain tänään Suomen aikaa Trump myös tviittasi, että Yhdysvalloilla on ollut erittäin kehittäviä keskusteluja Pohjois-Korean kanssa tapaamisen järjestämisestä.

– Jos se (tapaaminen) tapahtuu, se todennäköisesti pidetään edelleen Singaporessa samana päivänä (kuin aiemmin oli suunniteltu), Trump kirjoitti lisäten, että tarvittaessa aikataulusta joustetaan.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1000174070061813761

STT

Kuvat: