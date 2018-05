Etelä-Korean presidentti pyytää YK:ta varmistamaan Pohjois-Korean ydinkoealueen sulkemisen

Etelä-Korean presidentti MoonJae-in pyytää YK:ta varmistamaan, että Pohjois-Korea sulkee lupauksensa mukaan ydinkoealueensa. YK kertoi asiasta tiistaina.

Moon esitti pyyntönsä puhelimitse YK:n pääsihteerille Antonio Guterresille maanantaina. Lisäksi Moon pyysi YK:ta avustamaan Koreoita maiden välisen demilitarisoidun vyöhykkeen muuttamisessa ”rauhanvyöhykkeeksi”.

YK:n mukaan Guterres vastasi YK:n olevan valmis neuvottelemaan mahdollisista tukimuodoista.

YK:n alaisella Kansainvälisellä atomienergiajärjestöllä IAEA:lla on valmiudet tarkkailla ydinkoealueiden sulkemista.

Etelä-Korea kertoi Pohjois-Korean luvanneen maiden välisessä huippukokouksessa, että pohjoisen ydinkoealue suljetaan toukokuussa ja sulkemista seuraamaan kutsutaan ulkomaisia toimittajia ja asiantuntijoita. Pohjois-Korea on myös luvannut lopettaa ydinkokeet ja kokeet mannertenvälisillä ohjuksilla.

Koreat vakuuttivat huippukokouksessaan sitoutuvansa Korean niemimaan ydinaseriisuntaan.

Viime vuonna Pohjois-Korea teki kuudennen ja tähän asti voimakkaimman ydinkokeensa. Syyskuussa laukaistu vetypommi voidaan maan mukaan ladata ohjuksen kärkeen.

YK:n turvallisuusneuvosto on määrännyt Pohjois-Korealle lukuisia pakotteita vuoden 2006 jälkeen, jolloin maa teki ensimmäisen maanalaisen ydinkokeensa.

STT