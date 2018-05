Etelä-Korean presidentti vierailee Valkoisessa talossa reilun kahden viikon päästä

Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in saapuu vierailulle Valkoiseen taloon 22. toukokuuta. Asiasta kertoneen Valkoisen talon mukaan Moonin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin välisen tapaamisen tarkoitus on vahvistaa maiden välisiä siteitä. Presidenttien on määrä keskustella myös Trumpin lähestyvästä tapaamisesta Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa.

Moon tapasi Kimin viime viikolla. Trumpin on puolestaan määrä tavata Kim lähiviikkoina. Trump sanoi perjantaina, että tapaamispaikka- ja aika on sovittu ja tiedot tapaamisesta julkaistaan pian.

STT